„Tromposi“ spielt in St. Verena mit Mona Arnold und Ludwig Kibler

Erhabene Posaunenklänge aus verschiedenen Jahrhunderten sowie Musik für Harfe und Orgel erwarten die Zuhörer beim Konzert am Sonntag, 17. Juli, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena Bad Wurzach.

Das Posaunenquartett „Tromposi“ musiziert laut Ankündigung zusammen mit der Harfenistin Mona Arnold und dem Organisten Ludwig Kibler. Die freundschaftliche Zusammenarbeit des Posaunenquartetts Tromposi und dem Organisten Ludwig Kibler besteht seit einigen Jahren. Die außergewöhnliche Besetzung von vier Posaunen und Orgel wird durch zarte Harfenklänge ergänzt.

Zur Aufführung gelangt laut Pressemitteilung ein reizvoller Stilmix vom Frühbarock bis in die Moderne. Unter anderem stehen Werke von Johann Hermann Schein, Jean-Baptiste Loeillet und Anton Bruckner auf dem Programm. Das Adagietto aus der 5. Sinfonie von Gustav Mahler erklingt in einer Bearbeitung für Harfe und Orgel.

Das Posaunenquartett Tromposi existiert seit 1997 und kommt aus dem oberschwäbischen Raum: So stammt Matthias Stärk aus Wangen, Klaus Merk aus Eggmannsried, Frank Martin aus Ochsenhausen (alle Tenorposaune) und Karl Bertsch aus Laupheim (Bassposaune). Ihre stilistische Vielfalt verdanken sie der Mitgliedschaft in verschiedenen Auswahlensembles, so der Bericht weiter.

Mona Arnold kommt aus Weißenhorn und widmet sich als Pianistin und Harfenistin der Kammermusik. Darüber hinaus ist sie eine verlässliche Begleiterin von Chören und Orchestern.

Ludwig Kibler ist neben seinem Beruf als Chemiker an der Universität Ulm als Pianist und Klarinettist in unterschiedlichen Ensembles aktiv: So tritt er als Soloklarinettist bei „Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ auf und betreut die Holzbläser der Kreisjugendmusikkapelle Biberach. Von 2003 bis 2017 war er Leiter des Kirchenchors St. Martin in Unteressendorf und von 2010 bis 2020 Dirigent des Kammerorchesters Ochsenhausen. Seit 1984 ist er als Organist und Kantor in Unteressendorf und darüber hinaus kirchenmusikalisch tätig.