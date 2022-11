Trio „Berta Epple“ gatiert im Dietmannser Adler

Die Band Berta Epple gastiert am Freitag,. 25. November, in Dietmanns. Beginn des Auftritts auf der LIvebühne des „Adlers“ ist um 20.30 Uhr.

Bei Bobby Fischer und den Hübner-Brüdern Gregor und Veit träfen heimatverbundener Witz auf weltumspannende Musik (Jazz, Latin, Chanson), heißt es in der Ankündigung. Der Veranstalter verspricht einen hinreißenden und bestens unterhaltenden Kleinkunstabend. Er trägt den Titel „Die Rente ist sicher“.

Tickets zum Preis von 28 Euro gibt’s per E-Mail an info@adler-dietmanns.de und per Telefon 07564/91232.