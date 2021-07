Trinkwasser in Hauerz wird nicht mehr gechlort

Der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG) hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Trinkwasser in den Bad Wurzacher Ortsteilen Hauerz und Steinental sowie im Aitracher Ortsteil Treherz nicht mehr gechlort wird.

Nach Einbau einer UV-Anlage zur Desinfektion des Rohwassers und dem Nachweis von ausreichenden Chlorgehalten in allen Bereichen des Trinkwassernetzes habe die Chlorung eingestellt werden können, schreibt der Verband.

Er weist darauf hin, dass das Chlor noch über wenige Tage im Netz vorhanden sein wird. Insbesondere Abnehmer mit Heimdialyse und Aquariumsbesitzer sollten dies beachten. Die nächsten Wochen werde das Trinkwasser noch weiter intensiv untersucht, um eine einwandfreie Versorgung zu gewährleisten.

Sollte an der Hauptentnahmestelle im Gebäude kein Chlorgeruch mehr festzustellen sein, wird empfohlen, die Hausinstallation an allen Entnahmestellen gründlich zu spülen, so die OSG.

Für Rückfragen ist der Verband unter der Telefonnummer 07524 / 40 02 40 erreichbar.