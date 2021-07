Trickbetrüger klaut Geld aus Kasse

Wie die Polizei mitteilt, hat bereits am Freitag ein Trickbetrüger Geld aus der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Leutkircher Straße in Bad Wurzach gestohlen.

Derzeit geht die Polizei demnach davon aus, dass ein etwa 170 Zentimeter großer Mann, dessen Alter auf Ende 20 geschätzt wird, die Kassiererin unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, ablenkte. Diese legte das Wechselgeld im Wert von mehreren hundert Euro heraus, welches der bislang unbekannte Dieb in einem unbeobachteten Moment einsteckte.

Polizei bittet um Hinweise

Der als korpulent beschriebene Mann mit schwarzen Haaren trug laut Zeugen eine kurze, hellbraune Hose und ein blauweißes Hemd. Außerdem habe er mit ausländischem Akzent gesprochen. Der ermittelnde Polizeiposten Bad Wurzach bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon 07564 / 2013.