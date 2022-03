Traktor auf Auto aufgefahren

Wirtschaftlicher Totalschaden dürfte nach Mitteilung der Polizei an einem Auto entstanden sein, den der Lenker eines Traktors am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in der Leutkircher Straße übersehen hat. Der 29 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine war zwischen den beiden dortigen Kreisverkehren unterwegs, als er laut Polizei den vor ihm anhaltenden Ford übersah. Der Traktorfahrer prallte mit seinerm Fahrzeug so wuchtig auf, dass an dem Ford ein massiver Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die 69 Jahre alte Lenkerin des Ford stand nach der Kollision unter Schock.