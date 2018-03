Traditionsbetrieb in neuem Gewand

Die Gärtnerei Grad ist am Mittwoch Gastgeber der Gärtnertagung des Regierungspräsidiums Tübingen gewesen. Knapp 40 Unternehmer trafen sich am Vormittag in Arnach. Sie waren damit mit die ersten, die die neu gebauten und modernisierten Räume des Traditionsbetriebs an der Ratperoniusstraße in Augenschein nehmen konnten.

Sieben Monate lang dauerten die Arbeiten für die neue Verkaufsanlage. „Die Farbe ist noch fast nass, die letzten Handgriffe noch warm“, sagte Matthias Grad jun., der gemeinsam mit seinem Bruder Hubert den Familienbetrieb in dritter Generation leitet. Gegründet worden ist er an selber Stelle von ihrem Großvater Heinrich 1929 als Baumschule.

Bereits 1999 hatte die Familie in den Neubau von 1100 Quadratmeter großen Gewächshäusern und einer 900 Quadratmeter großen Produktionsfläche investiert. Nun standen Neubau und Modernisierung von rund 350 Quadratmetern Verkaufsfläche an. 650 000 Euro kostete das. Land, Bund und Europäische Union finanzierten etwas mehr als 20 Prozent durch Fördermittel.

„Der davor existierende Uraltbau stammte aus den Jahren 1967 und 1977“, erzählte Matthias Grad seinen Gästen. „Auch die Ölheizung war veraltet, der Verkauf nur saisonal ausgerichtet.“ Nun freut sich die Familie unter anderem über eine moderne Gasheizung und Verkaufsräume, die einen Ganzjahresbetrieb ermöglichen. Der Inhaber dankte den beteiligten Baufirmen und vor allem dem Regierungspräsidium (RP), das große Unterstützung in der Planungs- und Finanzierungsphase geleistet habe.

Die Gärtnereibranche befindet sich nach Auskunft von Stephan Eckardt vom zuständigen Referat des RP in schwierigen Zeiten. „Der Kundenstamm wird immer älter“, so der Fachmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die klassischen Zierpflanzen für Haus und Garten würden von den jüngeren Menschen nicht mehr in dem Maße nachgefragt. „Der Trend bei ihnen geht zu Kräutern und Gemüse, Stichwort Urban Gardening.“ Eigenproduktion von Zierpflanzen würde sich für Gärtnereien aufgrund hoher Produktionskosten, zum Beispiel für das Heizen, heutzutage nur noch dann rechnen, wenn sie ihre Produkte direkte an den Endverbraucher verkaufen.

Zudem müssten sich die Betriebe auf mehrere Standbeine stellen,so Eckardt weiter – zum Beispiel Gärtnerei, Floristik sowie Dienstleistungen wie Grabpflege, Dekorationen und Überwinterung.

Die Gärtnermeister Hubert und Matthias Grad haben dies erkannt und ihren Betrieb, zu dem außer dem Arnacher Betriebsgelände noch ein Blumenladen in Bad Wurzach gehört, entsprechend aufgestellt. Sieben Angestellte kümmern sich neben den Inhabern um die Bereiche Floristik, Gärtnerei, Friedhof und Dienstleistungen. Die moderne Betriebsfläche in Arnach ist sichtbares Zeichen dafür.

Die Gärtnertagung wurde nach der Betriebsbesichtigung am Nachmittag mit einer Vortragsreihe im Hofgut Farny bei Kißlegg fortgesetzt.