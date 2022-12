Tracy Campbell gibt ein Gospelkonzert

Energiegeladene Songs, wunderschöne Balladen sowie besinnlicher und moderner Gospel in musikalischer Perfektion – das erwartet die Besucher des Gospelkonzertes von Tracy Campbell in Bad Wurzach. Es findet am Samstag, 7. Januar, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Der Vorverkauf läuft.

Die in London lebende Sängerin Tracy Campbell gilt als eine der begabtesten schwarzen Gospelsängerinnen Großbritanniens. Europaweit zieht sie ihre Zuhörer mit Ihrer gewaltigen Soulstimme in den Bann und arbeitet regelmäßig mit Musikgrößen wie Michael Bolton, Mariah Carey, oder Westlife zusammen. Auch bei Events wie dem Weltjugendtag oder bei der royalen Hochzeit 2018 in Großbritannien wollte man nicht auf ihre außergewöhnliche Stimme verzichten.

Entsprechend garantieren Tracey Campbell (Gesang) und Andy Doncic (Piano/Saxofon) für einen außergewöhnlichen Gospel-Abend – zu dem die Kurseelsorge und die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach herzlich einladen.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf für Erwachsene 17 Euro (Abendkasse 19 Euro) und für Schüler von 6 bis 17Jahren sechs Euro (acht). Kinder unter sechs Jahren sind frei.

Vorverkaufsstellen sind das katholische Pfarramt St. Verena (geöffnet montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs geschlossen, montags außerdem von 14 bis 17 Uhr) und der Buchladen, Markstraße 27 in Bad Wurzach.