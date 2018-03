Trachtenverein gewinnt Stimmungswettbewerb

Zum neunten Mal hatte der Musikverein Seibranz zum Stimmungswettbewerb in die Turn- und Festhalle eingeladen. Drei Musikvereine sind am Samstag gekommen, um mit ihrem Programm das Publikum zu unterhalten und zu begeistern.

Der Musikverein Kirchberg an der Iller reiste aus dem Landkreis Biberach an und hatte einen bunten Strauß an volkstümlichen Melodien dabei. Dirigent Bernd Weiß und seine Musikkapelle waren per Losentscheid zum Auftakt des Stimmungswettbewerbes bestimmt worden und eröffneten somit den bunten Abend mit ihrem einstündigen Programm. Damit hatte Kirchberg die schwierigste Aufgabe des Abends übernommen. Es galt, die Stimmung aufzubauen.

Das Publikum ließ sich auch gerne mitnehmen und klatschte fröhlich mit. Doch Trinksprüche und Pausen ließen die musikalisch erzeugten Funken der Begeisterung häufig wieder erkalten. Selbst das Lied „I kenn di von mein Handy“ von der Gruppe BlechReizPop ließ die Stimmung nur kurz aufflammen. Technisch einwandfrei, aber etwas schüchtern endete der erste Konzertteil stimmungsvoll mit einer Kombination völlig unterschiedlicher Blasmusikformen. Die Musikkapelle erhielt Zuwachs von der Dudelsackgruppe des Musikvereins. Gemeinsam präsentierten sie tolle Melodien mit Flair. Der anhaltende Applaus belohnte die gute Darbietung.

Partystimmung entsteht

Anschließend kam die Trachtenkapelle Friesenhofen auf die Bühne. Zusammen mit ihrem Dirigenten Tobias Dieing hatten die knapp 40 Musiker ein fröhliches und abwechslungsreiches, ebenfalls einstündiges Unterhaltungsprogramm mit Showeffekten im Gepäck. Nun kam Schwung in die Turn- und Festhalle in Seibranz, denn der Dirigent bewies, dass auch Männer multitaskingfähig sind. Neben der Stabführung fungierte er als Sänger, Stimmungsmacher, Motivator und Moderator. Mit volkstümlichen Hits und Märschen, Evergreens, Melodien im Big-Band-Sound und Swing wechselten die Musiker die musikalischen Genres, spielten mit Lautstärke und Tempi. Der Einsatz eines Waschbrettes als Musikinstrument im Waschzuber zauberte ein Schmunzeln in die Gesichter des Publikums. Der Funke sprang über und entzündete echte Partystimmung in Seibranz.

Nun hatte der Musikverein Ziegelbach mit Dirigent Oliver Herz die Aufgabe, als dritte Kapelle diese Stimmung trotz Umbauphase wieder aufflammen zu lassen. Der erste Vorsitzende Alfred Holzmüller übernahm die Moderation und zugleich den Kontakt zu den Musikfreunden im Zuschauerraum. Und auch Ziegelbach hatte ein abwechslungsreiches Gaudiprogramm mitgebracht. Mit volkstümlichen Hits, Hits der Neuen Deutschen Welle, Rock und Pop, Evergreens und Hits aus Kinderfilmen unterhielten die rund 60 Musiker in der dritten Wertungsstunde. Doch das Stimmungshoch flachte trotz aller Bemühungen immer wieder ab.

Und so bestätigte das Ergebnis der ausgewerteten Stimmzettel den Verlauf des Blasmusikabends. Die Trachtenkapelle Friesenhofen hat nicht umsonst den Titel „Allgäuer Stimmungskapelle“ auf ihren Notenständerverkleidungen aufgestickt, sondern wurde diesem Titel beim Stimmungswettbewerb in Seibranz durchaus gerecht und erhielt als Prämie ein Spanferkel. Gemeinsam mit den beiden anderen Musikvereinen wurde auch nach dem Wettbewerbsteil noch lange gefeiert, gelacht und getanzt.