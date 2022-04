Trachtenkapelle Hauerz spielt Queen und Abba

Die Trachtenkapelle Hauerz gestaltet nach zweijähriger Pause am Ostersonntag, 17. April, um 20 Uhr in der Festhalle Hauerz ein Osterkonzert in reduzierter Form.

Unter der Leitung von Dirigent Hermann Schwarz hat die Kapelle ein interessantes und anspruchsvolles Programm zusammengestellt, heißt es in einer Ankündigung. So sollen unter anderem Queen-Klassiker, „Abba Gold“ aber auch der „Bergblütenwalzer“ erklingen. Zudem werden die Jungmusikanten zum Konzert beitragen. An dem Abend soll der langjährige Dirigent Markus Mikusch verabschiedet werden.