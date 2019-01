Torfmuseum: Stadt beteiligt sich an der Dachsanierung

Die Stadt Bad Wurzach übernimmt die Hälfte der Kosten für die anstehende Dachsanierung am Oberschwäbischen Torfmuseum. Das war im Ratsausschuss für Technik und Umwelt unstrittig.

120 000 Euro kostet die Sanierung des Dachs des am Ried zugewandten Gebäudeteils. Das Torfmuseum ist ein Kooperationsprojekt von Stadt und Kultur- und Heimatverein Wurzen. Der Kommune gehört das denkmalgeschützte Gebäude, der Verein ist für die laufende Unterhaltung zuständig. Diese Unterhaltung haben die Vereinsmitglieder seit vielen Jahren zum Großteil in Eigenleistung erledigt. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Mitglieder ist es diesen nun aber nicht möglich, die Dachsanierung selbst zu stemmen.

Daher kam der Kultur- und Heimatverein, der auch das beliebte Torfbähnle am Fahren hält, mit der Bitte um einen Kostenzuschuss auf die Stadt zu. Weder bei Verwaltung noch nun am Montagabend im Ratsausschuss trafen sie damit auf Vorbehalte.

Ganz im Gegenteil lobte Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) den Verein für sein hohes Maß an Engagement. „Sie tragen viel zu unserem guten Ruf bei“, sagte sie an den anwesenden Vereinsvorsitzenden Winfried Vinçon gewandt. Scherer erinnerte an rund 14 000 Fahrgäste, die jährlich mit dem Torfbähnle unterwegs sind und das Torfmuseum besuchen. Um sie kümmert sich ehrenamtlich der Verein, fast ausschließlich an den Wochenenden von April bis Oktober. „An manchen Tagen kommen bis zu acht Reisebusse“, berichtete Vinçon. „Das ist gigantisch“, so die Bürgermeisterin, vor allem das Bähnle sei die Attraktion der Stadt.

Dass die Stadt diesen „rührigen und fleißigen Verein“ (Scherer) unterstützt, stand für die Ratsmitglieder außer Frage. Sie genehmigten den Zuschuss einstimmig und ohne Diskussion. Die Dachsanierung soll nach der Saison im November beginnen und spätestens im März 2020 abgeschlossen sein.