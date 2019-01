Tolle Partystimmung bei „Ab in den Süden“

Aus der Feder von Espen Nowacki stammt das Musical „Ab in den Süden“, das am Mittwochabend in einem fast ausverkauften Kurhaus in Bad Wurzach gastierte. Das Stück hatte eine inhaltlich überschaubare Handlung, führte aber durch die großartigen Künstler zu einem wahren Partyfeuerwerk und fesselte das Publikum knapp drei Stunden.

Drei Pärchen treffen im Sommerurlaub aufeinander, einmal Torben mit seiner jungen und blonden Marina aus Düsseldorf, Torbens Mathelehrer Michael Schnitzler, standesgemäß in Sandalen und Socken, dessen resolute Gattin Resi und Gigolo Johnny mit seiner Dauerfreundin Anita. So richtig zufrieden mit ihren Partnern sind sie alle nicht, und die Wirrungen nahmen ihren Lauf. Selbst die schnatternde Resi hatte Mühe, den Avancen des smarten Johnnys standzuhalten. Dabei fand er sie süß wie Schokoladenpudding und zog alle Register seiner Verführungskunst.

Musikalisch wurden zuerst die Damen, namentlich ausgiebig besungen, dann stand der sportliche Torben im Fußballtor, und der Casanova des Abends hatte nicht nur einen Knall, sondern gleich ein knallrotes Gummiboot. Einzig der Mathelehrer tat sich in der Hüfte etwas schwer, was sich bei einer Sambastunde mit der flotten Marina aber recht schnell verbesserte. Seine Frau wollte keine Schokolade und Anita fühlte sich 1000 mal belogen, ehe alle Künstler atemlos nach einer neuen Liebe suchten, um rote Lippen küssen zu können.

Das Erfolgsrezept von Nowacki ist so simpel wie bahnbrechend: Man nehme 50 Schlager aus den vergangenen 50 Jahren und die Party kann beginnen. Sechs ausgebildete Musicaldarsteller in erfrischend verschiedenen Charakterrollen hatten zu jeder Szene das passende Lied in petto und bereits nach den ersten Hits die Besucher vollkommen im Griff. Mit Charme, witzig gesetzten Pointen, gepaart mit fetzigen Melodien und einer tollen Lichtshow, brachten die Künstler die Stimmung zum Kochen und das Kurhaus zum Beben. Die Gäste hielt es einfach nicht auf den Stühlen, sie sangen und klatschten mit und waren in allerbester Feierlaune.

Bei den vergnüglichen Mitmachaktionen nahm Erich aus dem Publikum die flotte Marina huckepack und suchte im Saal nach dem Cowboy, den sie sich so sehr wünschte, während Johnny in rotem Paillettenfrack eine Zuschauerin über den Platz vor der Bühne wirbelte.

Die Akteure bewiesen erneut, dass deutsche Schlager nach wie vor frenetisch gefeiert werden und setzten das Konzept von Espen Nowacki spritzig und temporeich um. Sie implantierten dem Publikum so manchen Ohrwurm, der auf dem Nachhauseweg nachhallte.