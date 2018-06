Tischtennisteams der TSG müssen reisen

Eine Reise ins Allgäu zum Meisterschaftsmitfavoriten der Kreisliga B Allgäu, dem TV Isny II, steht für Wurzachs erste Tischtennismannschaft am Samstag, 26. September, auf dem Plan.

Die in der Kreisliga B etablierten Isnyer spielen jedes Jahr in der Liga vorne mit, aber zum Aufstieg hat es bisher nie gereicht. Das könnte sich aber durch die Verstärkungen in dieser Saison ändern. Isny gehört klar zum Favoritenkreis. Spielbeginn in Isny ist um 15.30 Uhr.

Die TSG Bad Wurzach II gastiert um 17 Uhr beim SV Reute I. Damit treffen die beiden letztjährigen Absteiger aus der Kreisklasse B aufeinander. Beide haben ihr erstes Punktspiel verloren. (kwe)