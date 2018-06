Tischtennisspieler am treffsichersten

Die Haidgauer Vereine haben die Meister im Luftgewehrschießen ermittelt. Als Sieger ging die Abteilung Tischtennis der Sportgemeinschaft vom Schießstand, berichtet die Schützen.

Unter dem Motto „Voll ins Schwarze“ hatten die aktiven Sportschützen, die sich fairerweise nicht am Wettkampf beteiligten, zur Dorfvereinsmeisterschaft eingeladen. Eine Mannschaft mit drei Schützen sollte stehend aufgelegt 15 Schuss abgeben, der beste Schuss jedes Schützen zählte zum Ergebnis. Somit wurde die Mannschaft mit der geringsten Teilerzahl Gewinner des Abends.

Elf Mannschaften hatten sich gemeldet. Drei Stunden dauerten die Wettkämpfe am Schießstand, bis der neue Ortsvereinsmeister im Schießen feststand. Alle Laienschützen gaben ihr Bestes und spürten, dass Sportschießen so einiges abverlangt. Volle Konzentration, Ausdauer, sensible Technik, innerliche Ruhe, kontrollierte Atmung, Gelassenheit bei „Ausrutschern“ und vieles mehr war gefordert. Dies waren in der geselligen Runde nach den Wettkämpfen und der von Christoph Fluhr vorgenommenen Siegerehrung auch die Hauptthemen des Abends. Alle freuten sich über die erhaltenen Preise und vor allem schon wieder auf die nächste Ortsvereinsmeisterschaft.

Ergebnisse: 1. Sportgemeinschaft (SG) Abteilung Tischtennis 366 Teiler, 2. Narrenzunft (NZ) III 449, 3. Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) II 542, 4. SG Mixed 557, 5. Zigeunergruppe 564, 6. KSK I 641, 7. NZ I 709, 8. KSK III 765, 9. Musikkapelle 774, 10. NZ II 804, 11. Platz NZ IV 1060 Teiler.

Die besten Tageszehner erzielten: 1. Christian Demmel mit einem 35 Teiler für die NZ I, 2. Daniel Wassner 39 Teiler für NZ III, 3. Hedy Hammer 69 Teiler für Musikkapelle, 4. Klaus Bulach 88 Teiler für SG TT, 5. Andreas Schmidthöfer 101 Teiler für SG TT.