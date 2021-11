Tischtennissenioren suchen ihre Meister

Zum ersten Mal ist die Tischtennisabteilung der TSG 1861 Bad Wurzach Ausrichter der Senioren-Bezirksmeisterschaften für den ganzen Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee. Am Sonntag, 21. November duellieren sich Spieler, die für einen Verein im Bezirk spielberechtigt und Jahrgang 1981 oder älter sind, in der Riedsporthalle in Bad Wurzach. Der Gastgeber erwartet mehr als 70 Teilnehmer.

Das Turnier beginnt um 12 Uhr mit den Einzelwettbewerben. Nach den Vorrunden starten die Doppel- und Mixedwettbewerbe. Eine ordentliche Vorbereitung auf die Spiele ist gewährleistet. „Die Halle mit 16 Tischen ist ab 11 Uhr zum Einspielen geöffnet“, lässt Bezirkspressewart Karl Weber wissen. Unter www.ttbezab.de sind die gesamte Ausschreibung mit den Regularien, den Klasseneinteilungen und das Anmeldeformular abrufbar.

Keine Nachmeldungen möglich

Anmeldungen für die Senioren-Bezirksmeisterschaften in Bad Wurzach nimmt Chris Kratzenstein telefonisch unter der Handynummer 0160/96316405 wie auch per E-Mail an kratzenstein@ttbw.de entgegen. „Ganz wichtig und unbedingt zu beachten ist der Meldeschluss am Mittwoch, 17. November, 24 Uhr“, betont Weber. Nachmeldungen sind nicht möglich.

Der Bezirk Allgäu-Bodensee freut sich auf eine rege Beteiligung. Die ausrichtende TSG Bad Wurzach sorgt bestens für das leibliche Wohl.