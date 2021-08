Tischtennis startet mit einem Race-Turnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Innerhalb von drei Stunden war die Anmeldeliste für das erste TTBW Race der erst vor vier Monaten neu gegründeten Tischtennisabteilung der SG Haidgau voll ausgebucht. Neben den 12 Teilnehmern hatten sich noch fünf Nachrücker auf der Warteliste eingetragen. Und so war der Organisator des Turniers, Alois Müsch, gespannt, ob der Ablauf in der Turn- und Festhalle Haidgau wie geplant funktioniert. Sämtliche Race Turniere werden im Schweizer System mit sechs Runden ausgetragen. Das heißt, die Paarungen werden nach jedem Durchgang anhand des aktuellen Standes ermittelt und in rund drei Stunden steht der Sieger fest.

Mit einer makellosen Bilanz von 6:0 Siegen holte sich Peter Schillinger vom TSV Herrlingen Platz 1. Klaus Mahle von der TSG 1861 Bad Wurzach belegte Platz 2 mit 5:1 Siegen und Karl Weber auch von der TSG 1861 BW folgte mit 4:2 als Dritter. Die Teilnehmer aus Vogt, Sigmaringen, Mimmenhausen, Fronhofen und auch Haidgau waren voll des Lobes ob der Organisation und des zügigen Ablaufs. Alle sind beim nächsten TTBW Race Turnier der SG Haidgau bestimmt wieder dabei.