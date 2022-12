Tierschutzverein Bad Wurzach erfolgreich am Weihnachtsmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren ohne Weihnachtsmarkt hatte der Tierschutzverein endlich wieder die Gelegenheit, sich zu präsentieren und die Vereinskasse aufzufüllen. Fleißig wurde Heidelbeer-Glühwein ausgeschenkt und hübsche Überraschungsgeschenke für Hunde und Katzen verkauft. In den vergangenen zwei Jahren ohne zusätzliche Einnahmen, hat der Verein nicht etwa in seinen Aktivitäten nachgelassen. Im Gegenteil: die finanzielle Beteiligung und das Eingreifen war nötiger denn je. Jedes Jahr ergeben sich andere Schwerpunkte, aber im Grunde ist es immer ein- und dasselbe: irgendwo läuft eine Katzenpopulation aus dem Ruder. Zugelaufene Katzen können mangels Kennzeichnung keinem Besitzer zugeordnet werden, oft wird es erst zum Problem, wenn sich zusätzlich noch Nachwuchs einstellt. Diese Fehleinschätzung ist menschlich, denn wer rechnet schon damit, dass eine sechs Monate alte weibliche Katze selbst schon wieder Junge bekommen kann? Wer weiß, wann ein Kater in der Regel geschlechtsreif wird und sich auf große Wanderschaft begibt, um sich zu paaren?

Um das Problem auf den Punkt zu bringen: noch immer ist nicht jede Freigängerkatze kastriert oder zumindest gekennzeichnet. So entstehen herrenlose Tiere und seit Jahren wird Aufklärungsarbeit geleistet, die aber nicht die gewünschten Erfolge bringt. Deshalb wünschen sich Tierschutzvereine allerorts die Einführung einer Katzenschutzverordnung, da Kastration allein auf freiwilliger Basis quasi gescheitert ist. Tierschutzvereine drehen sich im Kreis und werden mit ihren Problemen allein gelassen. Würden wir jede Katze, die keinem Besitzer zuzuordnen ist, ins Tierheim bringen, so würde das die Kapazitäten im zuständigen Tierheim Wangen-Karbach schnell sprengen.

Die am Weihnachtsmarkt erzielten Einnahmen deckeln gerade mal so die Ausgaben einer einzigen Kastrationsaktion in einem Weiler mit 17 Einwohnern und 30 Katzen. Wir erleben häufig, dass es viele Menschen gut mit Katzen meinen und gar nicht merken, wie ihnen die Situation entgleitet. Hinzu kommt die medizinische Versorgung die vom Verein getragen wird.

Danke an alle Menschen, die sich auf vielfältige Art für den Tierschutz und speziell für Katzen einsetzen. Danke für jeden bei uns gekauften Glühwein, danke an die aktiven und passiven treuen Mitglieder. Wir erhalten von der Gemeinde keine finanzielle Unterstützung. Unsere IBAN lautet: DE08 6309 0100 0618 6190 03.