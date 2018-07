Tiere verendet: Landwirt leitet bei Bad Wurzach Abwässer in Bach

Ein 53-jähriger Landwirt hat durch durch das illegale Einleiten von Abwässern eines Silos hat eine schwere Schädigung in einem Bach im Ortsteil Wengenreute verursacht.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf eine Gewässerverunreinigung kamen bereits am 9. Mai in Gang, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Gemeinsam mit dem Umweltamt des Ravensburger Landratsamtes stellten die Beamten der Ermittlungsgruppe Umwelt/Gewerbe der Polizeidirektion Ravensburg bei einem Landwirt im Bereich Bad Wurzach fest, dass dieser die anfallenden Silagesickersäfte aus seinen Hochsilos nicht in die vorgesehene Güllegrube sondern über das Regenwasser entsorgte. Die Regenwasserzuleitung hatte Verbindung in einen offenen Wassergraben, der durch das Naturschutzgebiet Herrgottsried in die Wurzacher Ach mündete.

Eine Begehung des Gewässerverlaufes durch Spezialisten des Landratsamtes/Fachbereich Ökologie brachte auf einer Länge von rund zwei Kilometern eine schwerwiegende Schädigung des Gewässers zu Tage. Zahlreiche Tierarten wie Forellen, Krebse und Fliegenlarven waren verendet und der Bachgrund mit einer dicken Schlammschicht bedeckt.

Der 53-jährige Landwirt wurde angezeigt. Er muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Darüber hinaus drohen ihm durch eine Prüfung des Landratsamts Ravensburg Einbußen bei Subventionszahlungen. (kn)