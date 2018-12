Theresia Bohner feiert 90. Geburtstag

Ihren 90. Geburtstag hat am Freitag Theresia Bohner im Stift zum Heiligen Geist in Bad Wurzach gefeiert.

Die Jubilarin wurde als Spross der Familie Müller im Wurzacher Spital geboren und wuchs in Albers auf, wo noch heute ihre Verwandtschaft lebt. 1955 heiratete sie nach Ampfelbronn und betrieb dort bis 1977 eine Landwirtschaft. Nach dem Tod ihres Ehemanns zog sie nach Bad Wurzach, wo sie im Paulanerweg wohnte. 2013 folgte der Umzug ins Stift.

Viele Jahre arbeitete Theresia Bohner in der Küche der Gasthofs Adler in Bad Wurzach, berichten ihre Neffen Albert und Otto Linge. „Vergangenes Jahr kam sie uns sogar noch zu Fuß in Albers besuchen“, erzählen sie außerdem.

Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Schütt überbrachte am Freitag die Glückwünsche und ein kleines Präsent der Stadt sowie eine Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.