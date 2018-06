Thema Windkraft führt zu persönlichen Angriffen

Beim Windkraft-Forum des Vereins Renergie Allgäu hat Bad Wurzachs Bürgermeister Roland Bürkle die Teilnehmer an seinen kommunalpolitischen und persönlichen Erfahrungen bei der Diskussion über Windkraftanlagen in seiner Gemeinde teilhaben lassen. Dies ist einer Mitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen.

Bürkle sei im Landkreis Ravensburg in der einmaligen Situation, nicht nur über mögliche Standorte zu diskutieren, sondern vielmehr habe er bereits den Bau von Windrädern begleitet. 2002 entstanden in Adelshofen bei Unterschwarzach zwei Anlagen mit einer Nabenhöhe von jeweils 99 Metern. „Damals wie heute gibt es hohen Widerstand in der Bevölkerung gegen Windkraftanlagen“, machte Bürkle deutlich. Einen wesentlichen Unterschied erkennt das Stadtoberhaupt dabei: „Heute haben wir als Gemeinde auch offene Unterstützung aus der Bürgerschaft.“ Vor allem die veränderte energiepolitische Lage machte er dafür verantwortlich.

Bürkle verschweige aber auch nicht, dass ein kontroverses Thema, wie der Bau von Windkraftanlagen, trotz der neuen gesellschaftlichen Akzeptanz eine erhebliche Belastung für einen Bürgermeister darstelle: „Wenn Sie darüber nicht ganz breit mit den Bürgern diskutieren, informieren und hohe Transparenz herstellen, funktioniert es nicht. Das kostet unheimlich viel Zeit.“ Windkraftgegner konzentrierten ihre Kritik zudem oft in der Person des Bürgermeisters: „Alles in allem verläuft das sachlich. Persönliche Angriffe bleiben trotzdem nicht aus“, erzählte Bürkle. Aber: „Ich bin Demokrat genug, das auszuhalten, solange eine gewisse Grenze nicht überschritten wird.“ Zumal er auch die Argumente der Windkraftgegner nachvollziehen könne. Schließlich seien grundlegende Fragen zur Windenergienutzung noch nicht endgültig geklärt.

Nach Bürkles Worten erschwere auch das geänderte Planungsrecht für Windkraftanlagen die kommunalpolitische Diskussion, ist der Mitteilung im Weiteren zu entnehmen. „Früher konnte ich einem Bürger ganz klar sagen: Wo der Regionalplan Windkraftanlagen nicht ausdrücklich vorsieht, kommen keine. Heute gibt es diese Sicherheit nicht mehr, sondern Windkraftanlagen sind privilegiert, und die Gemeinden können einen eigenen Flächennutzungsplan für Windenergienutzung aufstellen.“

Ob auch die Stadt Bad Wurzach mit einem Flächennutzungsplan versucht, den Bau von Windkraftanlagen auf ihrer Gemarkung zu steuern, ist indes noch nicht sicher. Aktuell sehe Bürkle diese Notwendigkeit nicht. Zwar bestehe nach seiner Aussage an etwa acht Standorten im Gemeindegebiet Interesse durch Projektentwickler oder Grundstückseigentümer Windkraftanlagen zu bauen. Nach wie vor gehe der Bürgermeister aber davon aus, dass auf den Höhenzügen des Wurzacher Beckens durch das Landratsamt keine Windräder genehmigt werden. Auch der aktuelle Entwurf des Teilregionalplans Windkraft sieht für diese Gebiete keine Standorte vor.

Ein Thema das die Stadt in nächster Zeit aber durchaus beschäftigen könnte, seien sogenannte Kleinwindkraftanlagen bis 50 Meter Nabenhöhe. „Da gibt es immer wieder Anfragen. Wir haben aber noch nicht entschieden, wie wir damit umgehen werden“, so Bürkle.

Etwa 40 Windkraftinteressierte hatten am Windkraft-Forum von Renergie Allgäu im Kurhaus Bad Wurzach teilgenommen. Der Verein setzt sich für die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz ein. Richard Mair, erster Vorsitzender, hält den Bau von Windkraftanlagen im Vergleich zu Biogas- oder Photovoltaikanlagen in der Diskussion für erheblich komplexer, da Windkraftanlagen das Landschaftsbild deutlich stärker beeinflussen. Sein Verein wolle deshalb mit den Windenergie-Foren, die in mehreren Regionen im und um das Allgäu agieren, Interessierte fundiert und breit über das Thema informieren.