Theatervereine in Bad Wurzach stehen kurz vor der Premiere

Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König ist zumeist die Spielzeit der Laientheater. Alleine in der Großgemeinde Bad Wurzach führen drei Theatervereine in diesem Zeitraum ihre Stücke auf. Die Themen reichen dabei von Diät bis zu einer ereignisreichen Geburtstagsfeier.

In Arnach dreht sich dieses Jahr alles um die schlanke Linie. Gute Vorsätze zur Gewichtsreduktion bei den Damen des Hauses, stoßen bei ihren Ehemännern auf wenig Gegenliebe. Diese fürchten um ihre kulinarischen Genüsse und wollen auf gar keinen Fall zu kurz kommen. „Die (un)heimlichen Dickmacher“, ein Lustspiel in drei Akten von Bernd Kietzke, unter der Regie von Matthias Tapper, verspricht eine humorvolle Vorstellung, in der das Publikum gespannt sein darf, wer sich schlussendlich durchsetzen kann – die sich kasteienden Damen, oder die genussliebende Männerwelt.

Die Theatergruppe Hauerz hat sich dem Thema „Geistlichkeit“ verschrieben. In dem Stück „Wallfahrt und Weihwasser“, einem bayerischen Schwank in drei Akten von Katharina Daffner, unter der Spielleitung von Irene Brauchle, dreht sich alles um den Aushilfspfarrer Anton. Anton fühlt sich dieser Aufgabe durchaus gewachsen, schließlich war er zwölf Jahre Ministrant. Sein Ausflug in die theologische Seligkeit könnte so schön sein, tja, wenn da nur nicht die Frauen wären.

Das Bauerntheater Ziegelbach feiert Geburtstag, nämlich den 75. des Großvaters. Die Vorbereitungen dafür sorgen bereits für die ersten Streitigkeiten in der Familie und der Besuch der Verwandtschaft trägt ebenfalls nicht zur Harmonie bei. „Der 75. Geburtstag“ von Regina Rösch, unter der Regie von Charly Glaser ist gespickt mit Geheimnissen, die allesamt, während der Aufführung, aufgedeckt werden.

Um ihr Publikum humorvoll zu unterhalten, beginnen die Laientheater im Spätsommer mit den Vorbereitungen. Die erfahrenen Spielleiter besetzen die Rollen mit passenden Darstellern, akzentuieren in unzähligen Proben die Charaktere der Rollen, suchen Kostüme aus und konzipieren das Bühnenbild. Dabei hat jede Gruppe ihren eigenen Zeitplan, um für die Premiere gut vorbereitet zu sein.