Theatergruppe Hauerz sucht einen Schwiegersohn

Die Hauerzer Theaterspieler bringen in diesem Jahr ein volkstümliches Lustspiel auf die Bühne der Festhall Hauerz. Das Stück stammt aus der Feder des bayrischen Kabarettisten, Schriftstellers und Theaterautors Toni Lauerer. Sein Talent, das Alltägliche mit seinem speziellen Witz zu würzen, habe ihn zu einem der erfolgreichsten bayerischen Humoristen gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Theatergruppe.

Aufführungstermine sind Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 8. März, jeweils um 14 Uhr, am 8. März mit Kaffee und Kuchen sowie am 29. Feruar, Freitag, 6. März und Samstag, 7. März jeweils um 20 Uhr in der Festhalle Hauerz. Information und Karten unter der Telefonnummer 07568 / 960066 oder unter www.theater-hauerz.de.

Zum Inhalt: Schreinermeister Ludwig Schreiner wünscht sich einen Traumschwiegersohn, mit dem er im Dorf angeben kann. Den soll ihm seine schöne und gescheite Tochter Eva bringen. Er lässt sie ja extra in der Stadt studieren, damit sie dort den passenden Mann kennen lernt. Denn dort gibt es diese ja haufenweise, wie der Schreiner annimmt. Auf jeden Fall muss er aber herzeigbarer sein, als der „Zukünftige" der schrulligen Nachbartochter. Das muss doch zu schaffen sein, denkt er.

Ein Jurist oder ein Unternehmer entspräche seinen Vorstellungen, auch ein Doktor wäre noch akzeptabel. Sohn Andi hingegen soll einmal, so hat der Vater es vorgesehen, den väterlichen Betrieb übernehmen. Doch meistens kommt es anders als man denkt. Der Sohn hat sich heimlich zum Abendstudium angemeldet und die schöne Tochter hat sich in einen Burschen verliebt, der so gar nicht Papa's Idealbild entspricht.

Aber bekanntlich macht Not erfinderisch und so kommt Eva auf eine geniale Idee: Unter tatkräftiger Mitwirkung ihres guten Freundes Franz lässt sie scheinbare Heiratskandidaten auftreten, die dem Vater die Lust auf einen Traum-Schwiegersohn nachhaltig vermiesen sollen. Gesagt – getan: es tauchen verschiedene Kandidaten auf, die es in sich haben. Ludwig Schreiner ist dem Wahnsinn nahe und sogar die betagte Tante Erna gerät angesichts der vielen seltsamen Herren in Wallung. Ist sie doch schon leicht senil von ihren schnulzigen Heimatromanen, die Hoffnung auf eine gute Partie hat sie noch immer nicht aufgegeben.

Turbulente Szenen und unfassbar komische Situationen lassen das Ganze beinahe eskalieren. Das Publikum kann bei dem heiteren und hintergründigen Stück das Zwerchfell in Wallung bringen und mit Spannung erwarten, welcher Schwiegersohn denn am Schluss gut zu lachen hat.