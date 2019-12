Theater Arnach spielt „Verliebt, verlobt, verlogen“

Der Förderverein für Jugendausbildung des Musikverein Arnach spielt dieses Jahr das Stück „Verliebt, verlobt, verlogen“ von Bernd Gombold. Die Theateraufführungen finden in der Turn- und Festhalle Arnach statt, laut Vorschau läuft der Kartenvorverkauf.

Aus dem Inhalt: Zunächst ist Karin überglücklich: Sie ist der größte Fan des Schlagersängers „Rosso Rossini“ und Vorsitzende des „Rosso-Fanclubs“. Der Haken an der Sache: Rosso kommt in Begleitung eines Fernsehteams, und das auch noch an dem Tag, an dem Tochter Conny ihren Verlobten Charly vorstellen will. Karins Ehemann Karl, der Bürgermeister, nutzt die Publicity und inszeniert großspurig einen Empfang für die Ankunft des Schlagersängers. Doch nicht Rosso fährt im dicken Schlitten vor, sondern Charly. Dieser gibt zwar anfangs den Traummann, entpuppt sich aber bald als sehr zwielichtige Gestalt. Als der echte Star dann doch noch eintrifft, verläuft das Wochenende mit dem Schlagersänger weder privat noch herzlich, sondern streng nach Drehbuch. Denn die ehrgeizige Filmregisseurin Greta hat nur eines im Sinn: Quote machen. Dass zusätzlich die überaus neugierige und geschwätzige Nachbarin Else permanent „zu Gast“ ist und versucht ihren ganz eigenen Profit aus dem allgemeinen Chaos zu ziehen, macht die Lage natürlich nicht einfacher.

Aufführungstermine sind Donnerstag, 26. Dezember (20 Uhr), Sonntag, 29. Dezember (14 Uhr), Montag, 30. Dezember (20 Uhr), Freitag, 3. Januar (20 Uhr), Sonntag, 5. Januar (14 Uhr) sowie Sonntag, 5. Januar, um 14 und 20 Uhr.

Kartenreservierungen, unter Angabe von Namen, Anzahl der Karten, Aufführungstermin und des bevorzugten Sitzplatzes (vorne, Mitte, hinten, Empore) bevorzugt per E-Mail an theater@musikverein-arnach.de oder telefonisch an Stefanie Jöchle, 07564 / 9479190 (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 17.30 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr).