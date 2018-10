Plastik kommt bei Sriprapa Zucht, die seit Mitte September einen kleinen Imbissstand in Eintürnenberg betreibt, nicht auf den Tisch. Dafür serviert die gebürtige Thailänderin täglich von 12 bis 19 Uhr handgemachte, kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat – zu einem angenehmen Preis.

Sriprapa Zucht, auch kurz Paa genannt, stammt ursprünglich aus dem Bezirk 101 der Millionenstadt Bangkok und lebt sein 2003 in Deutschland. Ihre Leidenschaft zu Kochen, sei ihr bereits in die Kinderwiege gelegt worden. „Meine Mutter kocht dreimal am Tag und holt dabei das benötigte Gemüse sowie die Kräuter stets aus unserem eigenen Garten“, sagt die 49-Jährige, die seit August in Eintürnenberg wohnt. Auf die Idee, sich selbständig zu machen, sei sie durch Freunde und Bekannte gekommen, die sie regelmäßig bekocht habe. So hätten diese sie immer wieder aufgefordert: „Das schmeckt alles so lecker bei Dir, mach doch etwas daraus“, erzählte die Thailänderin.

Gesagt getan. Mit Unterstützung ihrer Freundin und Nachbarin Sonja Maier gibt es nun seit Mitte September einen Imbisswagen in der Klarenstraße 3 in Eintürnenberg. „Es ist schön, dass nicht nur Einheimische vorbeikommen, sondern auch Wanderer und Spaziergänger“, schildert Maier. Des Weiteren würden immer mehr Angestellte verschiedener Firmen Menüs bestellen.

Gekocht wird überwiegend mit Produkten aus der Region. So bezieht die Thailänderin unter anderem das benötigte Fleisch von einem Metzger aus der Gegend, die Eier stammen vom Nachbarn und das Gemüse sowie die Kräuter aus dem hauseigenen Garten. Neben Fleischgerichten stehen auch vegetarische Spezialitäten sowie Sea-Food auf ihrer Speisekarte, und das egal, ob mild oder feuerscharf. Selbst einen Holundersirup à la Paa gibt es im Angebot.

Bambus statt Plastik

Auf Plastik verzichtet die leidenschaftliche Köchin gerne, dafür gibt es Besteck aus Bambusholz und Verpackungen aus Papier. Mit ihrem mobilen Imbissstand ist die Thailänderin unabhängig. Deshalb plant die Asiatin künftig auf verschiedenen Märkten in der Region oder bei sonstigen Veranstaltungen ihre Köstlichkeiten anzubieten. Bis dahin können es sich die Besucher jedoch gemütlich vor ihrer eigenen Bude in der Klarenstraße 3 machen, denn hier gibt es es nicht nur „Food to go“, sondern man kann verweilen und mit „Paa“ ein Schwätzchen halten. Deshalb heißt es in Eintürnenberg künftig nicht nur „Grüß Gott“, sondern auch „Sawasdee krap“, was in der thailändischen Sprache so viel wie „Herzlich willkommen“ bedeutet.

In den Wintermonaten wird in der hauseigenen Küche gekocht. „Mir ist es einfach wichtig, gesund zu kochen, die Natur zu respektieren und den Menschen mit meinem Tun eine Freude zu machen, denn wir sind immer fröhlich“, sagt die freundliche Asiatin.