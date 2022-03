Teststation „feelMOOR Gesundresort“ geschlossen

Aufgrund fehlender Personalressourcen muss die Teststation „feelMOOR Gesundresort“ für die Corona-Bürgertests ab Montag, 7. März, bis auf Weiteres geschlossen werden. Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis und entsprechende Beachtung gebeten, heißt es in einer Mitteilung.

Wer sich testen lassen möchte, kann die Teststation „NaPa Corona Testungen“ im Birkenweg 4 (Tennisheim) in Bad Wurzach aufsuchen, die unter Telefon 0176 / 80 26 88 40 zu erreichen ist. Auch das DLRG bietet Tests an im Alten Hallenbad in Bad Wurzach. Diese Station ist unter Telefon 07564 / 55 71 zu erreichen. Die genauen Öffnungszeiten und Terminreservierungsmöglichkeiten sind auf der jeweiligen Homepage unter www.napa-testungen.de und www.dlrg-testet.de zu finden.

Wegen Corona-bedingter Ausfälle und eingeschränkter Personalressourcen werden die Öffnungszeiten der „feelMOOR“-Therme für den Zeitraum vom 7. März bis voraussichtlich 30. April geändert. Sie hat in diesem Zeitraum von Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 21 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Die Stadtverwaltung weist auf den nächsten Impftermin der mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik im Ziegelbacher Dorfstadel (Barockstraße 23, Bad Wurzach) am Dienstag, 8. März, von 12 bis 18 Uhr hin. Weitere Termine zu den jeweils gleichen Zeiten sind bereits geplant für die darauffolgenden Dienstage 15., 22. bzw. 29. März. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine FFP2-Maske ist zu tragen. Wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann nur in Anwesenheit und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Mitzubringen sind der Personalausweis, eine Versichertenkarte (Krankenkasse) und der Impfpass. Wer bereits eine Corona-Erkrankung hatte und sich jetzt impfen lassen möchte, muss zudem seinen Nachweis über die bereits abgelaufene Erkrankung mitbringen. Zur Verfügung stehen die mRNA-Impfstoffe von BionTech für Personen ab zwölf Jahren, Moderna für Personen ab 30 Jahren sowie der Vektor-Impfstoff Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren. Erhältlich sind Erst-, Zweit-, Dritt- bzw. Boosterimpfungen. Boosterimpfungen sind ab dem Abstand von drei Monaten zur Zweitimpfung möglich. Die abschließende Entscheidung trifft der verantwortliche Impfarzt vor Ort.