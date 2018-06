Die folgenden Termine sind gemeldet worden.

Eine eucharistische Anbetung findet am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich in Seibranz statt.

Eine katholische Kinderkirche findet am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, um 9 Uhr in Bad Wurzach statt. Diese findet ausnahmsweise im Haus St. Maria statt.

Eine Adventsfeier für Senioren im Gemeindehaus St. Joseph, Haidgau ist am Sonntag, 13. Dezember, um 14 Uhr.

Der örderkreis Sepp Mahler lädt am Samstag, 12. Dezember zu einer Führung im Kulturdenkmal Sepp-Mahler-Haus in der Ravensburger Straße 21 ein. Der Eintritt kostet drei Euro.

Einen Advents-Tanznachmittag mit weihnachtlichem Flair gibt es am Sonntag, 13. Dezember, um 14 Uhr im Kurhaus. Der Eintritt kostet fünf Euro. Inhaber einer Gästekarte bezahlen 3,50 Euro.