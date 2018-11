Tempo 30 an der Bad Wurzacher Grundschule?

Eine Diskussion über Sinn und Unsinn von Tempo-30-Zonen hat Stadtrat Klaus Schütt (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Bad Wurzach angestoßen.

In Ziegelbach im Schulbereich umgesetzt, in Seibranz vom Ortschaftsrat abgelehnt, in Dietmanns vom Ortschaftsrat beantragt. „Gibt es ein Konzept, wie wir im Gemeindegebiet mit Tempo-30-Zonen umgehen, gibt es eine Übersicht, wo Bedarf herrscht“, fragte Schütt daher die Verwaltung. Er selbst brachte die Memminger Straße im Bereich der Grundschule als mögliche Tempo-30-Zone in der Stadt ins Gespräch.

Dezernatsleiter Frank Högerle sagte dem Gemeinderat zu, sich des Themas anzunehmen.

„Man muss sich sehr genau überlegen, wo eine solche Beschränkung gut ist und wo nicht“, sagte dazu Schütts Fraktionskollege Hermann Müller. „Eine Tempo-30-Zone muss Sinn machen und muss auch kontrolliert werden.“ Ob der Bereich vor der Bad Wurzacher Grundschule in die Kategorie „sinnhaft“ fällt, daran hat Müller seine Zweifel. Er verwies in der Diskussion auf die dort stehende Fußgängerampel.

Hansjörg Schick (CDU) rief dazu auf, „keinen innerörtlichen Wettbewerb“ zu betreiben. „Dieses Thema muss zentral gesteuert und restriktiv gehandhabt werden.“

Dies sei der Fall, entgegnete Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU). „Deshalb können Ortschafts- und Gemeinderäte Tempo-30-Zonen nur beantragen. genehmigen muss sie nach einer Verkehrsschau vor Ort das Landratsamt.“ Generell gilt, dass seit einigen Monaten auch auf Durchgangsstraßen im Bereich von Schulen und Kindergärten Geschwindigkeitsbeschränkungen wesentlich leichter umzusetzen sind als früher.

Stadträtin Gisela Brodd (Freie Wähler) fragte in diesem Zusammenhang nach, warum die Stadt Bad Wurzach keine stationären Blitzgeräte betreibe, wie dies zum Beispiel die Städte Leutkirch und Bad Waldsee tun.

Im Gegensatz zu diesen beiden sogenannten Großen Kreisstädten sei Bad Wurzach keine untere Verkehrsbehörde, antwortete Högerle. Sie dürfe daher nicht selbst den fahrenden Verkehr kontrollieren, das erledige für sie das Landratsamt.

Stadtrat Karl-Heinz Buschle konnte dies bestätigen. Als die Stadt vor einigen Jahren über Blitzer als zusätzliche Einnahmequelle nachgedacht habe, sei ihr das nicht genehmigt worden.

Bürgermeisterin Scherer machte ihren Standpunkt dazu deutlich: Blitzer, so sagte sie, seien einzig und allein dann aufzustellen, wenn sie die Verkehrssicherheit erhöhen. Sie nur zu installieren, um Geld einzunehmen, lehne sie ab.