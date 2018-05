Teilnehmer der Putzete freuen sich über weniger Müll im Ried

Auch in diesem Jahr haben sich fünf ehrenamtliche Moorführer und drei weitere fleißige Helfer zusammengeschlossen und am Samstag, 28. April, das Wurzacher Ried von allerlei Schmutz befreit. Dabei haben sie in rund 2,5 Stunden sechs Eimer Müll gesammelt, teilt das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried mit.

Erfreulich sei dies, da es weniger als die Hälfte des Mülls war, der im vergangenen Jahr in der gleichen Zeit zusammengetragen worden sei. „Mein Eindruck war, dass wirklich viel weniger Müll im Ried liegt“, erzählt Cornelia Hoppe, eine der freiwilligen Helferinnen. Diese Riedputzete wurde erneut von Thomas Hoppe initiiert. Peter Depfenhart organisierte beim Bauhof Eimer, Gerät und schlussendlich die Entsorgung des Mülls.

Das Naturschutzzentrum bedankt sich bei den fleißigen Moorführern und den zusätzlichen freiwilligen Helfern für ihr Engagement und den sensiblen Umgang mit dem Ried und bittet alle Riedwanderer weiterhin um achtsamen Umgang mit ihrem Müll.