Teile der Bohlenpfade im Ried erneuert

Auch in Zeiten der Corona-Einschränkungen ist der städtische Bauhof weiter mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt. So ist nach Angaben der Stadt zuletzt etwa in zwei Abschnitten rund 170 Meter Wegstrecke auf den Bohlenpfaden des Wanderwegs 1 im Ried erneuert worden, wo die Wege schadhaft beziehungsweise nicht mehr ausreichend verkehrssicher waren.

„Bereits im Februar wurde damit begonnen, den Wanderweg 1, der vom Kurpark vorbei am Riedsee durchs sogenannte Obere Ried sowie um das Ziegelbacher Ried führt, zu reparieren“, berichtet Dirk Fietkau vom städtischen Bauhof. „Im ersten Abschnitt ab Februar wurden hier rund 120 Meter Bohlenpfad ausgetauscht mit rund 250 Laufmetern Kantholz beziehungsweise etwa 1000 Bohlenbretter.“ In den vergangenen Wochen seien dann in einem zweiten Abschnitt nochmals rund 50 Meter mit weiteren rund 100 Laufmetern beziehungsweise 600 Bohlenbrettern ersetzt worden.

Keine größeren Maschinen eingesetzt

Vier Mitarbeiter des städtischen Bauhofs waren laut Mitteilung mit den aufwändigen Arbeiten, bei denen auch der Unterbau mit erneuert wurde, über mehrere Wochen beschäftigt. „Besondere Herausforderung ist dabei, dass wir im Ried keine größeren Maschinen einsetzen können und daher die meisten Arbeiten von Hand erfolgen müssen“, erklärt Fietkau.

Neben Treppen und Aussichtsplattform am Riedsee erstrecken sich die Bohlenpfade im Ried insgesamt über eine Länge von rund 1,5 Kilometern. „Die entsprechenden Bohlen müssen witterungsbedingt und wegen des dauerfeuchten Lebensraumes im Ried erfahrungsgemäß alle acht bis zehn Jahre ausgetauscht werden, sodass wir regelmäßig an der Erneuerung von Teilabschnitten dranbleiben müssen.“ Mit der aktuellen Maßnahme habe man aktuell wieder gut zehn Prozent der Bohlenpfade auf den neuesten Stand bringen können.