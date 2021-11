Team der Oberschwabenklinik bietet kurzfristig Corona-Impfungen ohne vorherige Anmeldung an

Auf Anfrage der Stadt bietet das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik (OSK) kurzfristig am kommenden Mittwoch, 17. November, von 12.30 bis 18 Uhr kostenlose Impftermine ohne vorherige Anmeldung im Dorfstadel in Ziegelbach (Barockstraße 23, 88410 Bad Wurzach-Ziegelbach) an.

Der Zugang zur Impfstation erfolgt über den Haupteingang des Dorfstadels. Jede Person ab zwölf Jahren kann sich dort gegen COVID-19 immunisieren lassen. Wer das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, darf nur in Anwesenheit und mit Einverständnis eines oder einer Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Gemäß einer entsprechenden Mitteilung der Stadt müssen Impfwillige ihren Personalausweis, eine Versichertenkarte (Krankenkasse) und, wenn vorhanden, den Impfpass mitbringen. Vorrätig sind die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson (für Erwachsene) solange jeweils der Vorrat reicht. Erhältlich sind Erst-, Zweit-, Dritt- und Boosterimpfungen (nach Covid-Erkrankung).

Dezernatsleiter Frank Högerle von der Stadtverwaltung Bad Wurzach begrüßt die kurzfristige Zusage der OSK. „Wir sind sehr froh, dass dieses Angebot so zeitnah auf unsere Nachfragen hin möglich gemacht wurde.“ Gleichzeitig wirbt er um Verständnis, falls es aufgrund hoher Nachfrage zu Wartezeiten kommen sollte: „Wir können die Zahl der Impfwilligen im Vorfeld leider nicht näher beziffern, gehen aber von großem Interesse aus.“

Ob und wie viele weitere Termine in den nächsten Wochen darüber hinaus gegebenenfalls noch angeboten werden können, sei indes unklar. „Die mobilen Teams des OSK werden derzeit mit entsprechenden Anfragen aus der ganzen Region regelrecht überschüttet. Wir bleiben aber mit den dortigen Verantwortlichen in Kontakt, um nach Möglichkeit noch zusätzliche Impfmöglichkeiten vor Ort anbieten zu können“. Hinweise auf sonstige Impftermine im Umkreis gebe es auf jeden Fall unter www.oberschwabenklinik.de auch auf der Internetseite der OSK.