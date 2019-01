TC 68 will sich der TSG anschließen

Vereinsauflösung oder Verschmelzung mit der TSG 1861? Diese Frage müssen die Mitglieder des Tennisclubs 68 Bad Wurzach am kommenden Freitag klären.

Im vergangenen Mai feierte der TC 68 sein 50-Jahr-Jubiläum. Bereits über diesen Feierlichkeiten schwebten dunkle Wolken. Der große Mitgliederschwund nach dem Ende der Tenniseuphorie in Deutschland traf den Verein hart. Aus einst rund 300 Mitgliedern wurden mittlerweile 65. Auch die wunderschöne Tennisanlage des Vereins neben dem Hallenbad am Ried ist längst nicht mehr so genutzt. Beleglisten gehören schon seit vielen Jahren der Vergangenheit an.

Zurückblicken und jammern, das wollten und wollen der engagierte Vorsitzende Josef Mutter und seine Vorstandskollegen aber nicht. Eine ernüchternde Bilanz ziehen sie indes allemal.

In seinem persönlich an jedes Mitglied gerichteten Brief lädt Mutter zur außerordentlichen Hauptversammlung im Clubheim ein. Und er listet darin die Gründe auf, die zur Aufgabe der Eigenständigkeit geführt haben. Einen „kontinuierlichen Mitgliederschwund in den letzten fünf Jahren“ und eine „minimale Nutzung der Tennisanlage über die gesamte Saison durch die Mitglieder“ nennt er als erstes. Zudem sei es dem Tennisclub trotz der jahrelangen Kooperation Schule-Verein nicht gelungen, Nachwuchs im Kinder- und Jugendbereich zu gewinnen. Auch eine Beitragsfreiheit für Kinder bis 14 Jahre sowie Zuschüsse zu den Trainingskosten für Kinder hätten nicht geholfen.

Dazu kam, dass sich immer weniger Mitglieder den TC-68-Teams anschlossen. Zuletzt gab es nur noch die Herren 40, die Damen bildeten eine Spielgemeinschaft mit dem TC Aitrach. Zu wenig Bereitschaft gebe es auch, so Mutter, ausscheidende Vorstandsmitglieder zu ersetzen.

So stellt der Vorstand nun in der außerordentlichen Versammlung die Mitglieder vor die Wahl. Entweder wird der Verein komplett aufgelöst oder er verschmilzt mit der TSG 1861 Bad Wurzach und besteht unter ihrem Dach als Abteilung Tennis weiter. „Die Verschmelzung mit der TSG hat dabei für uns allererste Priorität“, betonen Mutter und Pressewart Peter Schmode im Gleichklang.

„Der Tennisclub ist kein maroder Verein“, hebt Schmode zudem hervor, „nur die Lust aufs Tennisspielen ist nicht mehr so groß.“ Mit der Verschmelzung, so hoffen die TC-68-Verantwortlichen, ziehe es das eine oder andere TSG-Mitglied auch mal auf die Anlage am Ried. Das Clubheim dort gehört dem TC 68, das Grundstück ist Eigentum der Stadt.

Ein Beschluss kann am Freitag nur bei Anwesenheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder gefasst werden. Stimmberechtigt sind die etwa 40 Mitglieder, die mindestens 18 Jahre alt sind. Sollte die Mindestanzahl am Freitag nicht erreicht werden, müsste eine weitere Versammlung einberufen werden. Eine Mindestanzahl anwesender Mitglieder ist dann nicht mehr erforderlich. Der TC 68 ist einer der fünf Organisatoren des alljährlichen Bad Wurzacher Sportlerballs, der stets am Rußigen Freitag stattfindet. Die anderen vier sind die TSG Turnen, die DLRG, der Reitverein und die „Freunde des Ungeziefers“. Rund ein Drittel der TC-68-Mitglieder sind jünger als 18 Jahre. Mit dem Oberligaspieler Kai Melchior hat der Verein einen Trainer, der sich speziell um Kinder kümmert.