TC 68 Bad Wurzach feiert sein 50-jähriges Bestehen

„Wir wenden uns der Zukunft zu und werden alles daran setzen, den Bestand des Vereins zu sichern.“ Dieses Signal sandte Vorsitzender Josef Mutter bei der Feier zum 50-Jahr-Jubiläum des Tennisclubs (TC) 68 Bad Wurzach am Samstag aus.

25 Jahre lang ging’s beim TC 68 zum Teil steil bergauf. 350 Mitglieder zählte er 1993 bei seinem 25-jährigen Bestehens. Seitdem geht’s bergab. „Immerhin haben wir heute noch 65 und damit zehn Mitglieder mehr als im Gründungsjahr“, so Mutter ironisch.

Der Blick zurück aber nutze nichts, mahnte der Vorsitzende in seiner kurzen Ansprache. Mit einer engagierten Jugendarbeit mit wöchentlichen Trainingsstunden von Kai Melchior für den Nachwuchs hat der Marsch des Vereins Richtung bessere Zeiten längst begonnen. Gut möglich, dass dieser auch in eine Zukunft als Abteilung der TSG Bad Wurzach führt. Verhandlungen darüber laufen, verriet Mutter am Rande.

Der Vorsitzende dankte allen Ehrenamtlichen. „Ohne sie wäre der Verein nicht lebensfähig.“ Kritik übte er am Gesetzgeber, der mit immer strengeren Auflagen, Vorschriften und Reglementierungen eben dieses Ehrenamt erschwere und Vereine damit bedrohe.

Trotz allem aber gab Mutter für den Samstag als Losung aus: „50 Jahre sind ein Grund zur Freude und zum Feiern.“

Das sah auch Bürgermeister Roland Bürkle so. Er lobte den Verein, der nicht nur eine „wundervolle Anlage geschaffen“ habe, sondern diese auch „tipp-topp in Schuss“ halte. „Darauf können sie stolz sein.“ Auch Bürkle dankte den Ehrenamtlichen. „Durch sie trägt der TC zur großen Vielfalt für Kinder in Bad Wurzach bei.“ Mitbringen wollte der Bürgermeister einen Scheck für den Verein. Den aber hatte er im Rathaus vergessen, wie er eingestand: „Jetzt wird’s wirklich für mich langsam Zeit aufzuhören“, sagte er selbstironisch.

„Im Gegensatz dazu habe ich unser Geschenk vorbei“, sagte TSG-Vorsitzender Thomas Grandl lachend, nachdem er die Glückwünsche seines Vereins überbracht hatte.

Der stellvertretende TC-Vorsitzende Andreas Brand nutzte die zwanglose Jubiläumsfeier bei bestem Wetter beim Vereinsheim am Riedbad, um die Verdienste von Josef Mutter hervorzuheben. „Wir haben einen Vorsitzenden, der vorangeht und viel Herzblut geopfert hat, um uns allen ein tolles Jubiläum zu ermöglichen. Sepp, es ist enorm, was Du in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet hast.“

Zur Jubiläumsfeier gehört auch ein Schaukampf zweier Tennisspieler, die ihre ersten Schritte beim TC 68 gemacht haben. Kai Melchior vom Oberligisten TC Bad Schussenried und Jochen Fähndrich vom österreichischen Landesligisten UTC Linz trennten sich nach einem gutklassigen Spiel mit 6:6 Sätzen.