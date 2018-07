„Tausendmal möcht’ ich dich küssen“, Powerfrau

Schade, das gerade an diesem, dem vergangenen Samstag der prächtige Sommer eine Pause eingelegt hat. Draußen, im Biergarten, hätte Sabine Essich mit ihrer „EssichEssenz“ für einen denkwürdigen Wohlfühlabend gesorgt – mit etwas mehr Zuhörerinnen und Zuhörern.

So aber wurde regengeschützt im Adlersaal konzertiert. Für Freunde, für Fans kein Nachteil: Powerfrau und Band kommen präsenter, direkter. Und wie groß ist der Jubel, als bei der Zugabe die Gruppe „Flamenco entre amigos“ aus La Palma mitmischt. Dieser Schlusspunkt ist natürlich kein Zufall: Die Jazzsängerin, Dozentin, Malerin, Bandleaderin, Bluesfrau Sabine Essich verbringt ihre Winter auf der kanarischen Insel, hat so die dortigen Musiker kennengelernt. „Flamenco entre amigos“ touren gerade durch Europa, sind auch hier in der Region zu hören und machen an einem freien Tag der Freundin eine Freude.

Essich steht barfuß auf der Bühne, beginnt sanft, „Meditation“ von Antonio Carlos Jobim. Sie hat Freude am Song, ihre Mitmusiker haben es auch. Volker Jedelhauser spielt eine feine Gitarre, Klaus Füger einen gutgelaunten Kontrabass, Andieh Merk zaubert witzig-entspannt an Schlagzeug und Percussion. „Love for Sale“ von Cole Porter erklingt temperamentvoll. Große Gefühle beim spanischen „Verde Luna“. Ach, die Liebe.

Bittersüß interpretieren Sängerin und Band „You don’t Know What Love is“ von Chet Baker: Sabine Essich lebt den Blues, bläst auch die Blues-Melodika. Wehmütig, mit orientalischen Tunes, das türkische Volkslied von den Fischern am Schwarzen Meer. „Kauf dir einen bunten Luftballon“ aus dem Durchhaltefilm „Der weiße Traum“ von 1943 erinnert Essich an ihre Kindheit, der Vater habe es ihr oft vorgesungen. Ein Höhepunkt ist die eigenständige Version von Duke Ellingtons „Caravan“: langes, geheimnisvolles Intro, fremde Welten, dann die Band, die großartige Stimme.

Viel Beifall, freudige Gesichter. Statt einer Heimgeh-Zugabe steigen die Musiker um den langmähnigen Pedro Sanz auf die Bühne. Alle zusammen stimmen Bobby Hebbs ewigen Jahrhundert-Hit „Sunny“ an. Als die Sängerin der Flamenco-Truppe dazu kommt, Josune Lizarte, ist die Bühne voll, der Abend perfekt – „Besame mucho“, tausendmal möcht’ ich dich küssen.