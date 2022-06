Tag der offenen Tür bei der Jugendmusikschule

Die Jugendmusikschule Bad Wurzach lädt zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 25. Juni von 10 – 12 Uhr in den neuen Räumen im Wurzacher Schloss ein. Das teilt die Stadt mit. Interessierte Kinder und Jugendliche und deren Eltern können hierbei die JMS und deren Angebote näher kennenlernen.

„Alleine, mit dem Lehrer, mit Freunden oder in der Familie musizieren, stärkt Kinder und Jugendliche nachweislich in ihrer Entwicklung“, wird Jugendmusikschulleiterin Petra Springer in der Mitteilung zitiert. „Beim Tag der offenen Tür gibt es auch die Möglichkeit, alle Instrumente auszuprobieren und sich bei den Lehrern zu den einzelnen Instrumenten zu informieren“, so Springer weiter.

Das Angebot der Jugendmusikschule reiche von den „Musikzwergen“ oder der „Musikalischen Früherziehung“ bis zum Unterricht an den einzelnen Instrumenten oder im Gesang. Anmeldeformulare und weitere Informationen zur Jugendmusikschule gibt es auf der Homepage www.jugendmusikschule-bad-wurzach.de oder im Sekretariat bei Roswitha Schmid, telefonisch erreichbar unter 07564 / 30 21 08.