Tafelladen-Team dankt Unterstützern

Aktuell befindet sich der Bad Wurzacher Tafelladen im Notbetrieb. Im Zuge dieses Notbetrieb hatte der Tafelladen dazu aufgerufen, sogenannte Helfertüten zu spenden. Die Resonanz auf diesen Aufruf sei einzigartig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es seien mittlerweile weit mehr als 150 Helfertüten gesammelt worden. Dafür bedanke sich das Tafelladen-Team. Es sei schön zu sehen, dass auch in schwierigen Zeiten der Zusammenhalt bestehe. Der Tafelladen werde auch in den nächsten Wochen den Notbetrieb aufrecht erhalten, allerdings mit leicht veränderten Öffnungszeiten (donnerstags von 12 bis 13.30 Uhr).