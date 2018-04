Tabletop: In Olis Wohnzimmer herrscht Krieg

Die Regeln sind festgelegt, das Gelände aufgebaut und die Armeen bereit zum Kampf – die „Vernichtungsschlacht“ in Olis Spieletreff in Bad Wurzach kann beginnen. Regelmäßig treffen sich dort überwiegend männliche Besucher, um sich im Tabletop zu messen – einem Strategiespielsystem, das mit selbst gestalteten Miniaturfiguren auf einem Tisch gespielt wird.

Hunderte von Kriegern befinden sich auf einem der Spielfelder, das mit Utensilien wie einem Flussbett oder einer Tempelruine geschmückt ist. „Die Spielform kann stark variieren. Man muss sich nur mit seinen Partnern einigen“, erklärt Oliver Haller, Inhaber des Spieletreffs – seinem „Wohnzimmer mit Einkaufsmöglichkeiten“. Abwechselnd sind Michael Kohlmann und Daniel Müller nun mit einem Zug an der Reihe, der jeweils eine Vielzahl von Handlungen umfasst. Dabei werden beispielsweise „Zauber und heroische Fähigkeiten“ eingesetzt. Dabei wird exakt ausgemessen, wie viele Zentimeter ein Spieler seine Einheiten bewegen darf. Und dabei wird in den „Nahkampf gestürmt“, wodurch anhand von gewürfelten Zahlen gegnerische Einheiten „verwundet“ und aus dem Spiel genommen werden. Welche Armee die Schlacht letztlich gewinnt, entscheidet zu einem wesentlichen Teil das Würfelglück.

Liebe zum Detail

„Das Spiel macht einfach wahnsinnig Spaß“, sagt Michael Kohlmann. Besonders reizt ihn am Tabletop unter anderem das Design der Figuren und, dass eine innovative Kombination aus verschiedenen Armeen und Spezies kreiert werden könne. Zudem würden durch variierende Mitstreiter stetig neue Herausforderungen auf die Spieler zukommen. Das Equipment in Form von Armeen bringen die Gäste selbst mit. Die Spieler haben in der Regel zuvor stundenlang ihre Einheiten individuell bemalt. Die Liebe zum Detail ist bei vielen Kriegern zu sehen. „Das gehört zum Hobby dazu. Dadurch wird Atmosphäre geschaffen“, meint Haller. Nicht selten seien auch Freundinnen von Tabletop-Fans in den Malprozess involviert, ergänzt er schmunzelnd.

Vor rund einem Jahr hat sich der 37-jährige Dietmannser mit der Eröffnung des Spieletreffs „einen Traum erfüllt“. Damit schafft er für die Spieler einen Treffpunkt, um ihrer Leidenschaft gemeinsam nachgehen zu können. Mehrere Tische und etliche Utensilien, um ein beliebiges Gelände oder Universum aufzustellen, stehen dort kostenfrei bereit. Viele Besucher hätten in den eigenen vier Wänden schlicht zu wenig Platz, um dort das Spielfeld und die Armeen aufzustellen. Etwa 20 Spieler, die mindestens einmal pro Woche auftauchen, habe er bereits als Stammkunden gewonnen. Dazu zählten überwiegend männliche Fans mit einer Altersspanne „von Mitte 20 bis Mitte 50“.

Besucher aus Österreich

Ähnlich unterschiedlich seien die Besucher auch in der Gesellschaft positioniert: „Regelmäßig kommt zum Beispiel ein Arzt. Aber auch ein Selbständiger oder ein Student. Die Kunden sind extrem vielfältig“, so Haller. Ebenso verschieden sei der Anfahrtsweg der Spieler. Kunden würden den Weg von Leutkirch, Memmingen, Lindau sowie aus Österreich nach Bad Wurzach finden.

Vergleichbare Einrichtungen suche man in der nahen Umgebung vergeblich. Lediglich in Ulm gebe es einen ähnlichen Treffpunkt für Tabletop-Fans. Der Eintritt in den Spieletreff ist kostenlos. Geld verdient Oliver Haller überwiegend mit dem Verkauf von Getränken und Bausätzen. Neben dem Spielraum bietet der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann ein Lesezimmer mit zu den Spielformen passenden Romanen sowie ein Mal-und Bastelzimmer für die gemeinsame Gestaltung der Miniaturfiguren.

Während Tabletop in den vergangenen Jahren eher als „spezielles Hobby“ gegolten habe, gewinne das Strategiespiel – das im Durchschnitt etwa 1,5 Stunden dauere – laut Haller zunehmend Ansehen in der breiten Masse. „Die Szene wächst“, ist er sich sicher. Ein Indiz dafür: Steigendes Interesse an Turnieren im Tabletop, die in unregelmäßigen Abständen auch in Olis Spieletreff über die Bühne gehen.