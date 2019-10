T4-Trio übernimmt das Bad Wurzacher Kurhaus

Gute Nachricht zu Wochenbeginn aus dem Rathaus: Das Bad Wurzacher Kurhaus öffnet wieder im neuen Jahr. Das teilte die Stadt Bad Wurzach am Montagmorgen mit.

Bernd Burkhart, Roland Ernle und Alois Jäger werden den Gastronomiebetrieb im Kurhaus am Kurpark übernehmen. Die Inhaber des T4 in Truschwende wollen Mitte Januar das Restaurant im täglichen Betrieb eröffnen und damit die Lücke der vergangenen Jahre im Angebot der Stadt schließen. Einzelheiten sollen Anfang kommender Woche bekannt gegeben werden.

„Wir freuen uns alle“

Nach rund drei Jahren ohne Gastronomie im Kurhaus zeigt sich insbesondere Bürgermeisterin Alexandra Scherer erleichtert über den bevorstehenden Neubeginn. „Wir freuen uns alle, dass wir mit Herrn Burkhart, Herrn Ernle und Herrn Jäger ein kompetentes und eingespieltes Team gewinnen konnten, das uns helfen wird, das Haus und das Leben in der Stadt voranzubringen“.

Bereits unterzeichnet ist eine gemeinsame Absichtserklärung der künftigen Betreiber und der Stadt, in der die wesentlichen Eckpunkte der Zusammenarbeit festgehalten sind. Der endgültige Pachtvertrag wird in den nächsten Wochen noch unterschrieben. „Den laufenden Betrieb des Restaurants wollen wir Mitte Januar aufnehmen“, so Burkhart, Ernle und Jäger.

Testläufe in diesem Jahr

Sozusagen als „Testlauf“ und auch um die Abläufe im Haus besser kennenzulernen, werden die Betreiber des T4 aber bereits in diesem Jahr einige Veranstaltungen im Kurhaus mit übernehmen.

In ihr Programm aufnehmen wollen die drei örtlichen Unternehmer Mittagstisch, Kaffee/Kuchen und Vesper, die Öffnungszeiten des Restaurants sollen grundsätzlich von 11 bis 18 Uhr reichen. Sonntags ist zudem ein regelmäßiges Brunch beginnend ab 9 beziehungsweise 10 Uhr geplant, so dass auch im Sommer die Kurkonzerte abgedeckt werden können. „Außerdem haben wir die Bewirtung bei Veranstaltungen im Kursaal oder in den Seminarräumen im Restaurantbereich vorgesehen.“

Mit den Vereinen

Wichtig ist den künftigen Betreibern zudem eine gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen. Vereinen, die im Einzelfall bei Veranstaltungen im Kursaal selbst die Bewirtung übernehmen wollen, soll dies auch in Zukunft ermöglicht werden. „Gerne bieten wir aber natürlich auch hier künftig den Service des Kurhauses an.“

Der Rest des Jahres wird neben den letzten Detailverhandlungen insbesondere noch für die Anwerbung und Einstellung von Personal genutzt. Erreichbar sind die künftigen Betreiber bei Anfragen oder Interesse unter kurhaus-badwurzach@web.de – erster Ansprechpartner wird Roland Ernle sein.

Seit Januar 2017 Leerstand

Das 1996 eröffnete Kurhaus steht seit Januar 2017 leer. Die Liebenau Service GmbH (LiSe) aus Meckenbeuren, ein Tochterunternehmen der Stiftung Liebenau, hatte den Pachtvertrag zum Jahresende 2016 gekündigt. Sie hatte seit 1. Dezember 2011 Restaurant, Café und Konditorei im Erdgeschoss betrieben. Vor der LiSe hatte die Stadt selbst das Kurhaus betrieben.

Im März 2017 war kurzzeitig ein neuer Pächter gefunden. Doch der Gastronom aus dem Schussental musste kurz vor der geplanten Wiedereröffnung aus gesundheitlichen Gründen um Vertragsauflösung bitten.

Flexible Öffnungszeiten

Zuletzt hatte die Stadt als Ziel ausgegeben, spätestens zum Zeitpunkt der Hallenbadeinweihung im Herbst 2020 das Kurhaus wieder offen zu haben. Eine Weiterführung des Kurhauses unter städtischer Regie lehnte sie dabei stets ab.

Im November 2018 hatte Scherer in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ angekündigt, dass die von der Stadt gegebenen Rahmenbedingungen für den künftigen Pächter gelockert werden könnten. Man müsse sich von dem Gedanken lösen, die Gastronomie dort sieben Tage die Woche von morgens bis spätabends offen zu halten, sagte das Stadtoberhaupt damals.