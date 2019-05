Türkische Fahne vor Bad Wurzacher Moschee abgerissen

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter die türkische Flagge vor der Bad Wurzacher Ditib-Moschee an der Waldburgstraße abgerissen und gestohlen.

Das berichtet der Verein Türkisches Kultur- und Bildungszentrum und wurde so auch vom Polizeipräsidium Konstanz auf SZ-Nachfrage bestätigt. Zudem wurde in der Nähe ein Plakat mit Segenswünschen zum Ramadan teilweise heruntergerissen.

„Es ist erschreckend, und die Menschen haben Angst vor den aktuellen Entwicklungen", wird Vereinsvorsitzender Fuat Karaismailoglu in der Mitteilung zitiert. Als Tatzeitpunkt wird Donnerstag gegen 3.30 Uhr angegeben. Bei der Polizei sei Anzeige erstattet worden. Die auf dem Fahnenmast daneben hängende deutsche Flagge blieb unversehrt.

Täter von Nachbarn beobachtet

Eine Überwachungskamera zeige eine Person, die aus Richtung Kreisverkehr B 465 komme, so Karaismailoglu. Außerhalb der Sicht der Kamera habe dieser dann den Mast mit der türkischen Nationalflagge aus der Bodenhülse gezogen. Dabei wurde der Mann von einem Nachbarn, der sich auf dem Balkon aufhielt, im Dunklen aber mehr Ohren- als Augenzeuge der Tat wurde, überrascht. Als der Nachbar dem Täter zurief, riss dieser die Flagge vom am Boden liegenden Mast und rannte Richtung Dr.-Harry-Wiegand-Straße davon.

Karaismailoglu vermutet politische Gründe hinter dem Diebstahl. Er spricht in der Mitteilung von einem „rechtsradikalen Mob“, der „immer mehr an Bedeutung gewinnt“. „Jeglicher Angriff aufgrund von Religion, Herkunft oder Nationalität kann nicht akzeptiert werden.“

Er habe auch den türkischen Generalkonsul in Stuttgart informiert. Dessen Attaché habe sich bereits ein Bild von der Straftat machen können. „Das Generalkonsulat will das Delikt ebenfalls verfolgen.“

Appell an Bevölkerung

Karaismailoglu appelliert an die Bad Wurzacher Bevölkerung, „dass sie derartige Vergehen aufs Schärfste verurteilt und rechtslastige Äußerungen oder Einstellungen von aktuellen oder ehemaligen Kommunalpolitikern mit Herz und Verstand beurteilt“. Damit spielt er auf Anfang Mai auch im Gemeinderat aufgekommene Kritik an einem großen Plakat in der Ravensburger Straße an. Auf dieser war ein Bild einer Istanbuler Moschee zu sehen und ein Segenswunsch zum Ramadan, groß auf Türkisch und klein sinngemäß auf Deutsch, zu lesen gewesen.

Ein gleiches Plakat, das an der Dr.-Harry-Wiegand-Straße Richtung Kreisverkehr aufgestellt war, wurde in der Nacht zum Donnerstag ebenfalls beschädigt, indem das untere Drittel heruntergerissen wurde.

Der Vereinsvorsitzende erinnert in der Mitteilung an den Brandanschlag auf die Teestube der Moschee am 8. Juli 2012. Ermittlungen der Polizei blieben damals erfolglos.

Stadtrat weist Vorwurf zurück

CDU-Stadtrat Hermann Gütler wehrt sich gegen den in der Mitteilung geäußerten Vorwurf „rechtslastiger Äußerungen oder Einstellungen“. Er habe damals im Gemeinderat eine Anfrage von Bürgern weitergegeben, betont er. „Und ich habe gesagt, dass auch ich es nicht gut finde, dass der Vers nur auf Türkisch geschrieben steht. Dadurch ist es nicht türkischsprechenden Mitmenschen unmöglich, den Spruch zu verstehen. Weiter habe ich bemerkt, dass das größte Hindernis in unserer Gemeinschaft die Sprachbarriere ist, und wenn wir diese nicht bald ganz einreißen, es dauerhaft zu einem Nebeneinander, maximal zu einem Durcheinander, aber nie zu einem ehrlichen Miteinander kommt.“ Dass es sich bei dem klein geschrieben Text unten auf dem Plakat um eine sinngemäße deutsche Übersetzung handelte, sei daher, zumindest auf den ersten Blick, nicht erkennbar gewesen.

Um dieses Schild an der Ravensburger Straße geht es. (Foto: Steffen Lang)

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen