SZ verlost Treffen mit Südtiroler Heimatsternen

Südtiroler Heimatsterne leuchten bald im Bad Wurzacher Kursaal. Beim Konzert am 21. März ab 20 Uhr präsentieren Oswald Sattler und das Kastelruther Männerquartett die Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat.

Die Gäste erwarte ein Abend für die ganze Familie mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln, so der Veranstalter. Auftreten wird neben Oswald Sattler, dem Mitbegründer der Kastelruther Spatzen, und dem Kastelruther Männerquartett mit seiner Mischung aus heimatlichen Liedern, volkstümlichen Schlagern, klassischen Melodien und sakralen Klängen auch Mario K., die „außergewöhnliche Stimme aus dem Zillertal“.

Karten gibt es im Vorverkauf auch bei der „Schwäbischen Zeitung“ im Internet unter tickets.schwäbische.de oder unter der Telefonnummer 0751 / 29555777.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost dreimal zwei Karten, verbunden mit einem „Meet&Greet“ mit den Stars des Abends. Wer gewinnen möchte, der schreibt bis Donnerstag, 13. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail unter Angabe des Stichworts „Heimatsterne“, seines Namens, seiner Adresse und seiner Telefonnummer an redaktion.leutkirch@schwaebische.de.

