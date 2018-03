Der Asylkreis Bad Wurzach konzipiert sein Kulturcafé neu. Nunmehr vierteljährlich, planen die Verantwortlichen besondere Veranstaltungen mit wechselnden Themen und Programmen. Der erste Themenabend fand am Mittwoch Abend in der Mensa des Salvatorkollegs statt.

Die Besucher empfing schon beim Betreten der Mensa der Duft des afrikanischen Essens. Drei Herren haben traditionelle Gerichte zubereitet und ein Buffet aufgebaut. Sie ließen es sich selbstverständlich nicht nehmen, den Gästen die Mahlzeiten persönlich zu servieren.

Der besondere Höhepunkt des Abends war der Film von Olaa Faek „Syrien – Land der Sonne“, eine Hommage an ihr Heimatland, wie es einst war. Multikulturell, mit blühenden Landschaften, einer stabilen Wirtschaft und lebensfrohen Menschen. Umso schockierender wird der Kontrast im Film deutlich, dass all das so nicht mehr vorhanden ist, dass die einst so fröhlichen Menschen nun von Angst, Hunger und Leid gezeichnet sind. Olaa Faek hat mit ihrem Sohn Nour Filmaufnahmen aus Syrien so aufgearbeitet, dass der Zuschauer ansatzweise nachvollziehen kann, was syrische Familien zur Flucht bewegt.

Paul Riß referierte im Anschluss über die aktuelle Situation in Bad Wurzach. Über Belegung, Neuzugänge und Verlegungen. Hauptaugenmerk der Kommune und des Asylkreises liegt derzeit auf der Containersituation an der Leutkircher Straße. Eine Lösung zeichnet sich hierbei ab, der Weg dahin war jedoch lang und schwierig.

Im Gespräch beschrieb Peter Sellmayr die tägliche Herausforderung seines Teams. Die Umsetzung von politischen Vorgaben auf die Menschen vor Ort. Die sprachlichen Herausforderungen, die immer noch ein großes Thema sind und die Eingliederung der Menschen in die Arbeitswelt. Etwa acht verschiedene Nationalitäten betreut der Asylkreis derzeit in Bad Wurzach. Ehrenamtlich, mit viel Geduld und Empathie. Ein besonderer Erfolg für das ganze Team war sicherlich dieser junge Mann, der am Mittwoch freudestrahlend den Besuchern verkündete, dass sein derzeitiges Arbeitsverhältnis bei einer Leutkircher Firma im September in eine Ausbildung übergeht. Bildung und Qualifikation sind die Grundlagen für eine erfolgreiche Integration und dabei unterstützt der Asylkreis die Flüchtlinge nach Kräften.

Die Neustrukturierung des Kulturcafés war bereits am ersten Abend ein großer Erfolg. Das Team um Murielle Willburger und Peter Sellmayr durfte sich über reges Interesse und eine vollbesetzte Mensa freuen.