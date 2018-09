SWR dreht Quizsendung in Bad Wurzach

Das SWR-Fernsehen hat am Mittwoch in Bad Wurzach für seine Sendung „Stadt-Land-Quiz – Das Städteduell im Südwesten“ gedreht.

Dazu waren Moderator Jens Hübschen und Nicole Hellmundt, Redakteurin und Autorin der Sendung, mit einem fünfköpfigen Team von Kameraleuten und Tontechniker in der Stadt unterwegs. Konzept der Sendung ist es, bei einem Spaziergang durch den Ort spontan Passanten zu Quizteilnehmern für ihre Stadt zu machen.

An jeder Sendung beteiligen sich dabei je eine Stadt aus Baden-Württemberg und eine aus Rheinland-Pfalz. Mitspieler der Bad Wurzacher in der Quizsendung, die am Samstag, 13. Oktober, von 18.45 bis 19.30 Uhr ausgestrahlt wird, ist die Kurstadt Bad Sobernheim. Diese ist durch den Naturheilkundler Pastor Emanuel Felke bekannt, dessen Lehmheilbäder dort heute noch angewendet werden.

„Wir haben jede Menge netter Leute getroffen, die tolle Kandidaten waren und hatten viel Spaß“, zog Nicole Hellmundt am Nachmittag Bilanz des Drehtags.