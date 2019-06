SV Dietmanns feiert 40-jähriges Bestehen

Der SV Dietmanns feiert am Sonntag, 30. Juni, sein 40-jähriges Bestehen. Spiele auf dem Sportplatz, zwei Premieren und ein „Allstarspiel“ stehen laut Pressemitteilung des Vereins im Mittelpunkt des Festtages.

Bereits am Morgen werden von den verschiedenen Abteilungen des Sportvereins verschiedene Spielmöglichkeiten für junge Besucher angeboten. Zur Mittagszeit sorgen ein Mittagstisch und ein Weizenstand für das leibliche Wohl, bevor es mit der Premiere der Damenmannschaft weitergeht. Für diese geht es im ersten Spiel um 13 Uhr gegen den Kooperationspartner aus Bellamont. Hier wird auch das neue Trikot des SV Dietmanns zum ersten Mal präsentiert.

Um 14.30 Uhr geben sich dass die Granden vom SV Dietmanns und vom SV Ellwangen die Ehre auf dem grünen Untergrund. Danach können die Besucher laut Verein den Tag auf dem Sportplatz ausklingen lassen.

Der SV Dietmanns wurde laut Vereinschronik am 4. Juni 1979 von 48 Personen im Gasthaus Adler gegründet. Bereits am 26. August war Sportplatzeinweihung. In der Saison 1979/1980 wurde der Spielbetrieb mit zwei aktiven Mannschaften, 1980 der der Jugend aufgenommen. Im selben Jahr erhielt der Sportplatz auch eine Flutlichtanlage.

1983 wurde die Frauengruppe im SVD gegründet und der verein stellte erstmals einen Maibaum auf. Fünf Jahre später kam die Abteilung Kinderturnen dazu. 1990 begann der Bau des Vereinsheims, das 1991 bezogen und zwei Jahre später eingeweiht wurde. Jüngster Höhepunkt war im vergangenen Jahr, als SVD-Fußballer Andreas Butscher am Torwandschießen der ZDF-Sendungen „Aktuelles Sportstudio“ teilnehmen durfte.