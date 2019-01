SV Arnach veranstaltet Ski- und Snowboardkurs

Der SV Arnach hat zum Jahresbeginn einen Ski- und Snowboardkurs veranstaltet. Mit 64 Kindern, 16 Skilehrern und Helfern sowie zwei Grillmeistern ging es laut Pressemitteilung nach Jungholz in den Schnee.

In verschiedenen Schwierigkeitsstufen erkundeten die acht Gruppen das Gebiet. Die Kinder trotzten dem zeitweise winterlichen Wetter und zeigten Motivation und Begeisterung. Mit einem bunten Übungsmix und Hilfsmaterial wurde die Technik verbessert, wobei der Spaßfaktor aber im Vordergrund stand. Beendet wurde der Kurs mit einer feierlichen Urkundenübergabe mit den Eltern der Teilnehmer im Vereinsraum.

Am Sonntag, 3. Februar, bietet der SV Arnach eine Familienskiausfahrt an, an der Kinder und Jugendliche auch ohne Erwachsene teilnehmen können. Gefahren wird dort mit Betreuung, aber ohne Kursprogramm, während die Eltern in ihrem eigenen Tempo den Tag im Skigebiet oder beim Langlaufen verbringen können.