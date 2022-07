SV Arnach lädt zum Fürst-Georg-Pokal

Der Fürst-Georg-Pokal, das traditionelle Vorbereitungsturnier der Fußballer im Bad Wurzacher und Leutkircher Raum, findet von Donnerstag, 14. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, im Arnacher Xare-Miller-Stadion statt.

Neben dem SV Arnach sind der FC Wuchzenhofen, SV Aichstetten, SGM Herlazhofen/Friesenhofen, SGM SV Dietmanns/Hauerz, SGM Seibranz/Unterzeil, SV Gebrazhofen, SGM Tannheim/Aitrach und der FC Leutkirch dabei. Das Turnier startet am Donnerstag, 18.30 Uhr mit dem Qualifikationsspiel zwischen dem SV Aichstetten und dem FC Wuchzenhofen. Am Samstag stehen ab 11 Uhr die Viertelfinals auf dem Plan, das letzte der vier Spiele startet um 16 Uhr. Am Sonntag folgen dann das Halbfinale, ab 10.30 Uhr, und das Finale um 17 Uhr.

Neben den Aktiven sind auch die Nachwuchskicker der E2-Jugenden der teilnehmenden Vereine am Ball. Das Turnier der Jugend findet am Sonntag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt.