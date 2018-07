SV Arnach feiert sein 90-Jähriges

Der SV Arnach feiert am kommenden Samstag, 21. Juli, sein 90-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Vereinsgeschichte.

Arnach gegen Unterzeil – so lautete 1928 die erste Begegnung einer Arnacher Fußballmannschaft. Dieses Partie war der Startpunkt für die inzwischen 90-jährige Geschichte des Sportvereins Arnach, der heute aus den Abteilungen Jugend, Fußball, Turnen und Ski besteht. Während dieses Jubiläum am Samstag, 21. Juli, auf der modernen Sportanlage des Vereins gefeiert wird, spielten und trainierten die Sportler damals noch auf frisch gemähten Wiesen.

„Ab 1931 nahm der SV Arnach an regulären Verbandsspielen teil. Aber bereits von 1936 bis 1946 war der Sportbetrieb bedingt durch den 2. Weltkrieg nicht mehr möglich“, blickt Vorstandssprecher Ewald Riedl zurück.

Der erste Sportplatz wurde 1952 gebaut, 1968 wurde er durch den neuen Sportplatz ersetzt, der bis heute für Training und Schlechtwetter-Fußballspiele genutzt wird. „Eineinhalb Jahre wurde an diesem Sportplatz gearbeitet mit kräftiger ehrenamtlicher Unterstützung von unserem Ehrenmitglied und damaligen Vorstand und Kiesgruppenbesitzer Fritz Harscher und seinen Maschinen“, erzählt Riedl. Zum dreitägigen 40-Jahr-Jubiläum habe es einen Festumzug, ein Pokalturnier und Wettkämpfe der Schule auf dem Sportplatz gegeben.40 Jahre später war es dann wieder soweit: 2008 wurden zwei neue Sportplätze eingeweiht – das Xare-Miller-Stadion. „Zu Ehren unser Fußball-Legende und für 26 Jahre Vorstand“, erklärt Riedl. Dazu wurde in den Jahren 1998 bis 2000 mit hoher Eigenleistung das heutige Vereinsheim gebaut. Die Duschen und Gymnastikraum wurden, wieder mit viel Eigenarbeit, von 2004 bis 2006 angebaut.

Zehn Fußballmannschaften

Heute betreut der SV Arnach zehn Fußballmannschaften – von den Bambini bis zur A-Jugend - eine Damenmannschaft und zwei Herrenmannschaften. Insgesamt zählt die Abteilung Fußball rund 400 Mitglieder.

Etwas „jünger“ als die Fußballer sind die Ski-Fahrer des SV Arnach, die laut Riedl erstmals 1947 in einem Bericht erwähnt wurden: „Eine Arnacher Langlaufgruppe nahm damals an Rennen des Schwäbischen Skiverbandes teil.“ Bis Ende der 1960er-Jahre waren die Arnacher Langläufer regelmäßig bei Wettbewerben am Start.

Nach einer Pause wurde die Abteilung 1980 neu gegründet. Heute sind dort im Herbst und Winter Kinder- und Erwachsenengruppen mit Skigymnastik aktiv, im Sommer gibt es Radfahr-, Lauf- und Inlinegruppen. Im Winter finden außerdem regelmäßig Skiausfahrten und Skikurse statt. Derzeit hat die Abteilung Ski etwa 150 Mitglieder.

„Moderne“ Sportprogramme

Seit 55 Jahren gehört zum Sportverein Arnach noch eine Turnabteilung. Kurz nach der Eröffnung der neuen Turnhalle entstand 1963 eine Männerturngruppe und ab 1968 eine Frauenturngruppe. „Über die Jahre ist das Sportangebot kräftig gewaschen und bietet nun „Fitness für Frauen“, Seniorenmix, Gymnastik von A bis Z und Eltern-Kind-Turnen an“, so Riedl. Dazu kommen „moderne“ Sportprogramme und Kurse, wie etwa Step Aerobic, Flexibar, Body&Mind oder Brain-Kinetik. „Und für Kinder und Jugendlichen haben wir auch noch die Tanz-/Aerobic Gruppen Youngsters, Teenies und Ragazzi.“ Die Abteilung Turnen hat rund 300 Mitglieder.

Außerdem gibt es eine Abteilung Jugend mit verschiedenen Sportarten, sodass der Verein in der 1300-Seelen-Ortschaft insgesamt etwa 1000 Mitglieder hat.