SV Arnach bietet Fitnesskurse an

Beim SV Arnach beginnen im April neue Kurse in Step Aerobic, Flexi and more und Brainkinetik – jetzt auch für Kinder. Das teilt der Verein mit.

Step Aerobic startet am Dienstag, 16. April. Die zehn Termine sind dienstags von 18.30 bis 19.45 Uhr im Gymnastikraum am Sportplatz. „Zu motivierender Musik kannst du dich je nach Lust und Laune voll entfalten“, wirbt der SVA. Neueinsteiger sind willkommen.

Flexi and more ist laut Mitteilung ein abwechslungsreiches Training, zum Teil mit Einsatz von Trainingsgeräten. Trainiert werden Kraft, Ausdauer und Koordination. Auch dieser Kurs beginnt am 16. April und findet an zehn Dienstagen von 20 bis 21 Uhr im Gymnastikraum statt.

Brainkinetik sei das „etwas andere Training“, so der SVA. Das Gehirn-Körpertraining erhöhe unter Berücksichtigung des natürlichen Bewegungsablaufs die Anzahl der Nervenverbindungen im Gehirn, wodurch die mentale als auch körperliche Leistungs- und Wahrnehmungsfähigkeit gesteigert wird.

Beginn zweier Kurse für Erwachsene ist am Donnerstag, 2. Mai. Trainiert wird an acht Abenden von 18 bis 19 Uhr (Kurs 1) und 19.15 bis 20.15 Uhr (Kurs 2), und dies je nach Witterung auf dem Sportgelände oder im Gymnastikraum. Weitere zwei Kurse für Kinder starten in Kooperation mit dem Bildungshaus in Arnach am Donnerstag, 9. Mai, sowie am Mittwoch, 15. Mai, jeweils für sechs Abende von 17 bis 17.45 Uhr.

Die Anzahl der Teilnehmer ist in allen Kursen begrenzt.

Alle Kurse finden mit Simone Brandl in Kooperation mit dem SV Arnach statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei Simone Brandl unter 0151 / 40907777 oder per E-Mail an simone.brandl@t-online.de