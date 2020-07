Stromausfall in Bad Wurzach

Vermutlich infolge eines Blitzeinschlags ist am Donnerstag kurz vor 17 Uhr eine Trafostation der Netze BW in Dietmanns beschädigt worden. Daraufhin kam es zu mindestens zwei weiteren Kabeldefekten. Die Folge: Stromausfall. Betroffen waren laut Mitteilung der Netze BW Anschlüsse in Gebiet zwischen dem Wurzacher Osten, Hauerz, Treherz und Seibranz.

Ab 17.35 Uhr sei es Mitarbeitern in enger Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg gelungen, die Versorgung nach und nach wieder aufzubauen. Um 18.30 Uhr waren fast alle Haushalte und Betriebe wieder am Netz. Rund um Treherz erfolgte zu diesem Zeitpunkt noch eine Leitungskontrolle, wobei die Netze BW davon ausgeht, auch die verbliebenen Anschlüsse im Laufe des Abends wieder versorgen zu können. Der Defekt im Trafo sei sofort provisorisch wieder repariert worden.

Um den Kabelfehler in Bad Wurzach zu lokalisieren, machte sich ebenfalls noch am Abend ein Kabelmesswagen auf den Weg. Je nach Befund in Treherz sollen alle Reparaturen im Laufe des Freitags erfolgen.