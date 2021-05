Streit um Mundschutz in Bad Wurzach eskaliert

Mit einer Anzeige wegen Beleidigung muss ein 53-jähriger Mann rechnen, der am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Oberriedstraße in Bad Wurzach eine Kundin beleidigte.

Grund für den Streit war laut Polizei, dass der Kunde keine medizinische Maske trug, sondern lediglich ein Halstuch sporadisch über den Mund gezogen hatte. Darauf angesprochen, geriet er sofort in Rage, baute sich bedrohlich vor ihr und einem Mitarbeiter des Geschäfts auf und beleidigte diesen sowie eine Kundin. Auch gegenüber den gerufenen Polizisten reagierte er sehr agressiv und verhielt sich uneinsichtig.