Streit um Geld endet tödlich - jetzt beginnt der Prozess

Vor dem Landgericht Bad Wurzach wird ab Montag wegen der Tötung eines Mannes am 1. Oktober 2017 in Bad Wurzach verhandelt.

Dem 42-jährigen Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Er soll bei einem Streit über eine Darlehensforderung mit einer schussfähigen und geladenen Pistole auf einen türkischen Landsmann geschossen und diesen durch einen Bauchschuss getötet haben.

Die Verhandlung am Montag beginnt um 17 Uhr vor der Schwurgerichtskammer/1. Große Strafkammer in Ravensburg. Fortsetzungen sind am 12. April um 14 Uhr, 24. April um 9.30 Uhr, 14. Mai um 14 Uhr sowie 15., 28. und 29. Mai jeweils um 9.30 Uhr geplant.

Der Tatverdächtige, der seit dem Tattag in Untersuchungshaft sitzt, gebe die Abgabe des Schusses zu, sagte Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl Ende Januar der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage. Der 42-Jährige behaupte jedoch, dass er lediglich einen Warnschuss in die Luft habe abgeben wollen, wobei ihm sein Arm von einem der Beteiligten nach unten gerissen worden sei.

Hintergrund der Tragödie war den Ermittlungen zufolge ein Darlehen über knapp 4000 Euro, das der Beschuldigte seinem früheren Geschäftspartner nicht zurückgezahlt haben soll. Das spätere Opfer sei verärgert darüber gewesen, dass der Beschuldigte zwar eine „nicht unerhebliche“ Summe für ein Auto ausgegeben habe, ihn aber seit fast fünf Jahren das Darlehen nicht zurückzahle. Bereits tagsüber hat es den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge Streit und wechselseitige Drohungen zwischen den beiden Männern gegeben. Dies eskalierte schließlich gegen 22 Uhr, als das spätere Opfer in Begleitung zweier Cousins zum Wohnhaus des nun Angeklagten kam.

Zwischen den vier Männern sei es zunächst zu Handgreiflichkeiten gekommen. Diese gipfelten darin, dass der 42-Jährige sich mit einer zur scharfen Waffe umgebauten Schreckschusspistole bewaffnete und den tödlichen Schuss in den Unterbauch des 37 Jahre alten Opfers abgab. Er habe dabei nicht in Notwehr gehandelt, so die Staatsanwaltschaft.

