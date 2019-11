Streicheleinheiten und strenge Richter

Bei der Kleintierschau in Bad Wurzach haben Züchter ihre Kaninchen und Tauben vorgestellt. Die von einer Jury geprüften besten 80 Fellnasen kommen zur Bundeskaninchenschau nach Karlsruhe.

Sie lassen es sich nicht anmerken, die 233 Kaninchen und 177 Tauben in der Kleintierausstellung in der Grundschulhalle, wenn die sieben Richter ihre Qualität in Augenschein nehmen. Aber rund 30 Kaninchenzüchter fiebern dem Bewertungsergebnis entgegen, denn es geht darum, wer auf die Bundeskaninchenschau nach Karlsruhe darf. Dort werden 28 000 Fellträger ausgestellt. Aus dem Bad Wurzacher Verein sollen dann 80 Tiere dabei sein. Vorsitzender Jürgen Grandl kann auf 120 Mitglieder bauen, die zwar nicht alle selbst züchten, aber doch bei der Organisation mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das wissen auch die vielen Besucher der Kleintierschau zu schätzen. Besonders die Kinder schauen mit neugierigen Augen die 177 Tauben und Ziervögel an und fragen auch mal, ob sie ein Kaninchen streicheln dürfen. Welche Tiere es zur Bundeskaninchenschau nach Karlsruhe geschafft haben und alle anderen Ergebnisse sind im Internet unter www.kleintierzuchtverein-badwurzach.de einzusehen.