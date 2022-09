Street Food Festival bringt den Strand an die Wurzacher Ach

Zum zweiten Mal startete am vergangenen Freitag das Street Food Festival in Bad Wurzach auf dem Klosterplatz. Zahlreiche Besucher ließen sich am Wochenende an fast ein Dutzend Food Trucks von nationaler und internationaler Küche verwöhnen.

In diesem Jahr punktete das Street Food Festival mit Gemütlichkeit und einem besonders lockeren Flair. Herrschten im vergangenen Jahr noch strenge Corona-Auflagen, so konnten in diesem Jahr die Besucher gemütlich zusammensitzen, in Gruppen an den Stehtischen lachen und feiern und sich die kulinarischen Leckereien der verschiedenen Food Trucks schmecken lassen.

„So könnte ich den Abend jeden Tag ausklingen lassen.“

Hier konnte eigentlich jeder hungrige Gast etwas Passendes finden, denn neben den heimischen Schmankerln wurden unter anderem Leckereien aus der indischen, mexikanischen und spanischen Küche angeboten – mal in herzhaft, mal in süß.

Während sich die kleinen Gäste in der aufgestellten Hüpfburg austobten, entspannten Mama und Papa in Strandstühlen, mit einem Cocktail in der Hand. „So könnte ich den Abend jeden Tag ausklingen lassen“, erklärte Melanie, die mit ihrer Familie eigentlich nur ein Eis essen wollte.

Im Schatten der Kirche St. Verena waren direkt an der Wurzacher Ach Strandstühle unter einem Holzdach aufgestellt worden. Viele Lichterketten verzauberten den Klosterplatz in Bad Wurzach in eine große, romantische Strandbar.

Veranstalter suchte nach Nischenstädten

Hier hatten es sich auch Bettina und Philipp aus Bad Wurzach gemütlich gemacht. „Wir haben zu Hause das Abendessen ausfallen lassen und uns hier was Leckeres ausgesucht“, erklärte Bettina. Besonders toll fand sie, dass die Location überschaubar ist und keine langen Wege zurückgelegt werden müssen. „Hier ist alles so schön nah beieinander.“ Auch Carola aus Leutkirch bummelte zwischen den Food Trucks und stellte fest: „Ich komme immer gerne zu Events nach Bad Wurzach. Das ist immer etwas ganz Besonderes.“

Seit 2011 gibt es das bereits den Veranstalter „Rocking High“, das Events aller Art organisiert. Es besitzt mittlerweile eine fünfjährige Erfahrung mit Street-Food-Festivals. Auf Bad Wurzach sei man gestoßen, weil man passende „Nischenstädte“ gesucht habe, sagte Geschäftsführerin Stefanie Keller zur Premiere vor einem Jahr. Also Veranstaltungsorte, wo das Angebot von Street Food relativ neu sei und gleichzeitig die Lokalität sich eigne. „In Bad Wurzach hat mit dem Klosterplatz alles gepasst“, so Keller.